Irán advierte a EE.UU. que responderá más allá de la región si cumple sus amenazas

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado oficial este martes dirigido al gobierno de Estados Unidos en el que advierte que cualquier ofensiva contra sus plantas eléctricas o puentes provocará una reacción que superará los límites geográficos de la región de Medio Oriente

Esta declaración, que fue replicada por la agencia EFE, se produce en respuesta a las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, quien condicionó la seguridad de la infraestructura iraní a la reapertura del estrecho de Ormuz. El plazo fijado por Washington vence a las 8:00 p.m., hora local de este martes.

Amenaza a la infraestructura energética

Asimismo, el cuerpo de élite iraní aseguró que sus represalias no se limitarán a objetivos militares. La institución afirmó que “actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región”.

El ejército iraní considera que el ataque a instalaciones civiles por parte de fuerzas estadounidenses representaría el cruce de una “línea roja”,señaló en el comunicado.

“La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, precisó el grupo militar persa.

Cambio en la estrategia regional

Hasta el momento, Irán sostiene que había mantenido una postura de moderación respecto a los activos de países vecinos vinculados a Washington. Sin embargo, el grupo militar subrayó que “todas esas consideraciones han sido eliminadas”, indicando que ya no habrá distinción al momento de ejecutar respuestas recíprocas ante lo que califican como “viles agresiones”.

Irán actualemnte mantiene bloqueado el tránsito por el estrecho de Ormuz, permitiendo únicamente el flujo de buques de naciones aliadas. Por este punto circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que ha generado un incremento sostenido en los precios internacionales del crudo y otros suministros básicos.

A pesar de las declaraciones de contención previas, se han registrado lanzamientos de misiles y drones hacia zonas industriales en el golfo Pérsico como respuesta a incidentes anteriores con Israel y Estados Unidos.

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