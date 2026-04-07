Trump sobre Irán en fecha límite para reabrir Ormuz: “Toda una civilización morirá hoy”

NUEVA YORK – Múltiples ataques y explosiones se han reportado en varias áreas de Oriente Medio este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció como el de la fecha límite para alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz o acabaría con Irán.

La agencia de noticias Mehr reseñó en la isla Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, fue impactado por ataques.

Sin dar mayores detalles, el medio notificó de “varias explosiones”, según CNN.

La Administración Trump ha amenazado varias veces con atacar o hacerse de la isla

La misma agencia semioficial de Irán reportó al menos 18 civiles muertos en un ataque en la provincia Alborz en el que participó Israel, así como otros dos en la ciudad de Kashan.

La Sociedad de la Media Luna Roja (Iranian Red Crescent Society) informó que una zona residencial en Teherán fue impactada por un ataque aéreo.

ABC News, que cita a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), reportó que una sinagoga en la capital iraní fue completamente destruida durante los ataques estadounidenses e israelíes ocurridos anoche. No está claro si hubo muertos.

También se han registrados ataques a líneas ferroviarias en Irán, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaran no utilizar los trenes y mantenerse alejados de las vías del país durante 12 horas.

El informe de CNN señaló que la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní reportó un ataque aéreo contra una línea ferroviaria en Karaj.

En un video del incidente se observa a trabajadores atendiendo a una persona herida en el área.

Mehr, por su parte, indicó que dospersonas resultaron muertas tras un ataque a un puente ferroviario en la ciudad de Kashan.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, por su parte, informaron en una publicación en X que “completaron una oleada de ataques a gran escala dirigida contra docenas de sitios de infraestructura” en varias zonas de Irán.

La actividad ferroviaria desde y hacia la estación de Mashhad había sido suspendida a raíz de una “advertencia urgente” para que no utilizaran los trenes y se mantuvieran alejados de las vías.

“Tras una advertencia poco ética por parte del régimen sionista respecto a un posible ataque contra el sistema ferroviario del país, y como medida de precaución, todas las salidas de trenes desde la estación ferroviaria de Mashhad han sido suspendidas hasta nuevo aviso”, dijo el gobernador de la ciudad según citó la agencia semioficial Fars.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”

Trump declaró este lunes que se le acababa el tiempo a Irán para responder a los reclamos de Washington D.C. y que “todo el país puede ser aniquilado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche (hoy a las 8 p.m.)”.

Esta mañana, por Thruth Social, insistió en su amenaza.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, afirmó el mandatario estadounidense.

“No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, agregó. “Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total —donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas—, tal vez pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso. ¿QUIÉN SABE?”.

Las autoridades iraníes no se han quedado inertes ante la advertencia.

Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como el secretario del Consejo Supremo de la Juventud y la Adolescencia, instó a esa población a formar cadenas humanas para proteger a las centrales eléctricas.

El portavoz emplazó a “todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y universitarios, así como a sus profesores” a defender la infraestructura.

“Las centrales eléctricas, que constituyen nuestros activos y capital nacionales —independientemente de cualquier preferencia o postura política—, pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní”, planteó Rahimi en un video.

Las amenazas de Trump en las pasadas horas no son nuevas. Sin embargo, esta vez el presidente estadounidense afirmo que el plazo de este martes a las 8 p.m. sería el definitivo.

Trump anunció que bombardeará todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que el tráfico se reanude completamente por el estrecho, ruta por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Un reporte de The Wall Street Journal apuntó a que EE.UU. y los mediadores regionales continúan conversaciones para un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin permanente de la guerra.

No obstante, el progreso es escaso.

De acuerdo con la información que maneja el medio, Irán rechazó una propuesta de EE.UU. y los mediadores para una pausa en los combates a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz. Para Trump, la contrapropuesta de Teherán, aunque un paso significativo no es suficientemente buena.

Reza Amiri Moghadam, embajador de Irán en Pakistán, declaró hoy que los esfuerzos para acabarla guerra se acercan a una fase “crítica”.

“Las iniciativas positivas y productivas, impulsadas por la buena voluntad y los buenos oficios para detener la guerra, se están aproximando a una etapa crítica y delicada”, se limitó a compartir el embajador.

Sigue leyendo: