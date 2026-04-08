30,000 millas por hora: meteoro sorprendió al ser avistado en el área triestatal de Nueva York a plena luz del día

Un inusual meteoro diurno sorprendió al cruzar a toda velocidad el cielo en zonas de Nueva York y Nueva Jersey la tarde de ayer.

El avistamiento, ocurrido alrededor de las 2:30 p.m. del martes, generó 266 reportes a la Sociedad Americana de Meteoros (AMS) en las siguientes cuatro horas; la mayoría provenían de Nueva Jersey, pero también hubo informes desde lugares tan al norte como Hartford (Connecticut), el Valle del Hudson en Nueva York y el este de Pensilvania. Algunos también informaron haber escuchado un sonido similar al de un trueno.

La NASA indicó que la bola de fuego fue visible por primera vez frente a Mastic Beach en Long Island (NY), a 48 millas de altura sobre el Océano Atlántico, y se desplazó hacia el suroeste a una velocidad de 30,000 millas por hora. Recorrió una distancia de 117 millas antes de desintegrarse sobre Galloway (NJ). Algunos testigos lograron captura el fenómeno en videos divulgados por NBC News y CBS News.

Es poco común avistar una bola de fuego durante el día; sin embargo, se ha registrado un aumento de esos casos, según Robert Lunsford, coordinador de informes de bolas de fuego de la Sociedad Americana de Meteoros.

Algo inusual está sucediendo. No logramos determinar con exactitud de qué se trata, pero creo que la gente debería disfrutar del espectáculo mientras dure" Robert Lunsford – Sociedad Americana de Meteoros

“Últimamente hemos tenido bastantes casos por aquí. Hemos tenido algunos sobre Ohio y Texas. No es inusual observar muchas bolas de fuego al anochecer en esta época del año, pero verlas durante el día, eso sí que es inusual”, declaró Lunsford a la estación radial NJ 101.5 FM.. “Algo inusual está sucediendo. No logramos determinar con exactitud de qué se trata, pero creo que la gente debería disfrutar del espectáculo mientras dure”.

Lunsford señaló que muchos de los reportes describían la bola de fuego como de color verde, a diferencia de la mayoría de otros casos, que suelen ser blancas o incoloras. “Esto sugiere que esta bola de fuego en particular probablemente contenía una alta concentración del elemento níquel, el cual produce una llama de color verde al calentarse”, explicó.

Es probable que el meteoro se haya consumido en la atmósfera, dado que muchas de las observaciones indican que la bola de fuego ya se estaba fragmentando. “No podemos descartar esa posibilidad al 100%. Lo que buscamos son reportes de estallidos sónicos, lo cual indicaría que algunos fragmentos podrían haber sobrevivido hasta alcanzar las capas bajas de la atmósfera, donde la densidad de las moléculas de aire es suficiente para propagar el sonido”, comentó Lunsford.

A continuación una muestra de los reportes enviados ayer a la AMS desde varios lugares en Nueva Jersey:

“Ya había visto meteoros por la noche en otras ocasiones: un destello fugaz en una pequeña porción del cielo. Pero esto ocurrió por la tarde, a plena luz del día. De hecho, tuve que girar la cabeza para seguir su trayectoria mientras cruzaba el firmamento”, rezaba un reporte enviado desde Brick. “El centro parecía blanco, con una mezcla de rojo y verde en el halo inmediato que lo rodeaba. Éste, a su vez, estaba envuelto por una larga cola de colores verde, azul y blanco”, escribió alguien desde Lower Alloways Creek.

“Comenzó como una sola esfera, se fragmentó en dos o tres y, finalmente, se desintegró por completo en fragmentos más pequeños”, indicaba un informe desde Totowa que describió la bola como de un color azul claro y verde pálido.

“Se desplazaba muy lentamente en comparación con un meteoro blanco común. Parecía estar a baja altura. Tenía el aspecto de unas hermosas burbujas de arcoíris. Tuve tiempo de señalárselo a dos personas que también lo vieron”, relató alguien desde Keyport.

“Tenía forma de lágrima, pero dispuesta de lado, con una cola delgada. El fragmento delantero era el de mayor tamaño, seguido por otros tres o cuatro más pequeños, aunque situados a muy poca distancia entre sí”, señaló una observación desde Absecon.