Criar a un hijo en EE.UU. cuesta ahora más de $300,000

Tener un hijo en Estados Unidos implica un compromiso emocional y también financiero cada vez mayor. Un nuevo análisis revela que el costo de criarlo hasta la adultez ha alcanzado un nivel histórico.

De acuerdo con un estudio de LendingTree, el gasto total para criar a un hijo hasta los 18 años en 2026 asciende a $303,418, lo que equivale a un promedio anual de $16,857.

Es la primera vez que esta cifra supera los $300,000 desde que la firma comenzó a realizar este análisis en 2023, y representa un aumento aproximado de 2% respecto al año anterior.

El cálculo se basa en una familia con ingresos medianos en Estados Unidos, estimados en alrededor de $100,000 al año, e incluye gastos comunes como alimentación, cuidado infantil y otros costos diarios, tomando en cuenta también beneficios fiscales.

Sin embargo, el estudio no contempla el costo universitario, que podría elevar considerablemente el total.

Actualmente, una educación universitaria en EE.UU. cuesta en promedio $38,000 al año, lo que podría sumar otros $152,000 adicionales.

La presión económica sobre las familias es evidente.

Una encuesta de CBS News realizada en febrero encontró que el 77% de los encuestados considera que hoy es más difícil criar a un hijo que en generaciones anteriores.

Además, estudios previos de LendingTree señalan que muchos padres no estaban preparados para estos gastos, lo que ha llevado a algunos a endeudarse para cubrir necesidades como el cuidado infantil.

Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, advirtió sobre el impacto de este aumento: “El costo de criar a un hijo durante 18 años ha superado los $300,000, y ese incremento constante ejerce una enorme presión sobre los presupuestos de los estadounidenses”.

El costo también varía significativamente según la ubicación.

Estados como Alaska, Kansas y Montana registraron incrementos superiores al 20% en el último año, mientras que Hawái se posiciona como el estado más caro para criar a un hijo, con un gasto estimado de $412,661 en 2026.

A pesar de este panorama, algunos gastos han mostrado una ligera desaceleración.

Por ejemplo, el cuidado infantil para bebés se estima en $17,264 en 2026, lo que representa $572 menos que el año anterior.

En los primeros cinco años de vida, el costo promedio anual es de $29,325, con una leve disminución de 0.3%.

Aun así, el gasto total sigue siendo significativo si se compara con los ingresos promedio. El ingreso medio de los hogares en 2024 fue de $83,730, lo que evidencia la carga financiera que representa la crianza.

De hecho, el costo total de criar a un hijo se acerca al precio medio de una vivienda en Estados Unidos, que alcanzó los $356,000 a finales de enero, según datos de Zillow.

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