Brecha racial en EE.UU.: los estados con mayor desigualdad económica en 2026

La desigualdad racial en Estados Unidos sigue siendo una realidad estructural que impacta directamente en la riqueza, el acceso a oportunidades y la calidad de vida de millones de personas.

Un nuevo análisis de WalletHub pone cifras concretas a esta problemática, evidenciando que la brecha económica entre grupos raciales continúa siendo profunda y generalizada en todo el país.

De acuerdo con los datos más recientes, los hogares blancos no hispanos tienen una riqueza mediana de $250,400 dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los $24,520 de los hogares afroamericanos y los $48,720 de los hogares hispanos. Estas diferencias no solo reflejan desigualdades históricas, sino también barreras persistentes en áreas clave como educación, empleo y vivienda.

Un mapa de la desigualdad racial en EE.UU.

El estudio analizó los 50 estados y el Distrito de Columbia a partir de 21 indicadores, incluyendo la brecha de ingresos, tasas de desempleo, pobreza, propiedad de vivienda y nivel educativo. El resultado es un ranking que revela dónde la desigualdad racial es más pronunciada.

En el primer lugar se encuentra el Distrito de Columbia, seguido por Wisconsin y Nebraska. En estos territorios, las diferencias entre grupos raciales son especialmente marcadas, con desventajas significativas para las comunidades afroamericanas e hispanas.

Otros estados con altos niveles de desigualdad incluyen Dakota del Norte, Iowa, Minnesota, Connecticut y Nueva Jersey. Nueva York, uno de los estados más diversos del país, ocupa el puesto 14, lo que indica que, aunque no lidera la lista, aún enfrenta desafíos importantes en materia de equidad económica.

El caso del Distrito de Columbia

El Distrito de Columbia encabeza la lista como la jurisdicción con mayor brecha racial en riqueza. Allí, las personas blancas ganan aproximadamente un 64% más que las personas afroamericanas, quienes representan el grupo más desfavorecido.

La desigualdad es aún más evidente en la tasa de pobreza: los residentes afroamericanos tienen una probabilidad de vivir en pobreza un 374% mayor que los blancos. Este dato refleja no solo diferencias de ingresos, sino también desigualdades en acceso a educación y empleo.

Además, las personas afroamericanas en Washington D.C. tienen cerca de un 61% menos probabilidades de obtener un título universitario y son significativamente más propensas a estar desempleadas. Aunque la ciudad presenta una menor brecha en la propiedad de vivienda en comparación con otros estados, las disparidades en otros indicadores siguen siendo alarmantes.

Wisconsin: desigualdad persistente en ingresos y vivienda

Wisconsin ocupa el segundo lugar en el ranking y destaca por tener una de las mayores brechas de ingresos del país. En este estado, los residentes blancos ganan cerca de un 48% más que sus vecinos afroamericanos.

La desigualdad también se refleja en la pobreza: las personas afroamericanas tienen más del doble de probabilidades de vivir en esta condición. A esto se suma una importante brecha en la propiedad de vivienda, donde los afroamericanos tienen más de un 62% menos probabilidades de ser propietarios.

Expertos señalan que estas diferencias están vinculadas tanto a la disparidad de ingresos como a prácticas históricas discriminatorias, como el “redlining”, que limitó el acceso a hipotecas y vivienda para comunidades minoritarias durante décadas.

Nebraska: el impacto de la educación

En Nebraska, que ocupa el tercer lugar, la desigualdad racial está fuertemente influenciada por las diferencias en el acceso a la educación. En este estado, las personas hispanas son el grupo más afectado, con una probabilidad significativamente menor de completar la educación secundaria.

Según el informe, los hispanos tienen más de un 28% menos probabilidades de graduarse de la escuela secundaria y cerca de un 58% menos probabilidades de obtener un título universitario en comparación con los blancos. Estas brechas educativas tienen un impacto directo en el acceso a empleos bien remunerados.

Además, la tasa de desempleo también muestra una disparidad significativa, ya que los hispanos tienen más del doble de probabilidades de estar desempleados.

Factores estructurales detrás de la brecha

El informe subraya que la desigualdad racial en la riqueza no es producto del azar, sino de factores estructurales profundamente arraigados. Entre los más relevantes se encuentran:

* Acceso desigual a la educación superior

* Discriminación en el mercado laboral

* Segregación residencial persistente

* Dificultades para acceder a crédito y vivienda

“Combatir la desigualdad de riqueza no es una tarea sencilla”, explicó Chip Lupo, analista de WalletHub. “Requiere eliminar la discriminación en la educación, el empleo y el mercado inmobiliario”.

Por su parte, Cassandra Happe, también analista de la firma, advirtió que en los estados con mayor desigualdad, las personas blancas pueden ganar entre un 50% y 60% más que sus pares afroamericanos, y tienen muchas menos probabilidades de enfrentar desempleo o pobreza.

Un desafío que sigue vigente

A pesar de décadas de políticas públicas y avances en derechos civiles, la brecha racial en EE.UU. sigue siendo amplia. Los datos muestran que las comunidades afroamericanas e hispanas continúan enfrentando desventajas significativas en múltiples aspectos económicos.

Este panorama plantea importantes retos para el futuro del país, especialmente en un contexto donde la diversidad racial y étnica continúa creciendo. Reducir estas desigualdades no solo es una cuestión de justicia social, sino también una condición clave para el desarrollo económico sostenible. La pregunta ahora es si las políticas públicas y las acciones del sector privado serán suficientes para cerrar esta brecha en los próximos años.

Sigue leyendo:

* Cómo es que EE.UU. creó más empleos de lo esperado en marzo en plena guerra con Irán

* Por qué tu dinero rinde menos en EE.UU. y la inflación podría subir a 4.2% en 2026

* Mujeres latinas en el país tendrían que trabajar 20 años más para alcanzar el mismo ingreso que los hombres