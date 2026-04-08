Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 8 de abril

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:28 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 54 grados Fahrenheit (5 y 12ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.