¿Puede un cobrador de deudas embargar tu cuenta bancaria y tu nómina al mismo tiempo?

El aumento del endeudamiento en Estados Unidos está llevando a más acreedores a recurrir a tribunales para recuperar su dinero, lo que abre la puerta a medidas legales más agresivas contra quienes no pueden pagar.

Actualmente, la deuda total de los hogares supera los $18.5 billones, mientras que los retrasos en pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales siguen en aumento.

Ante este escenario, cuando un acreedor obtiene una sentencia judicial a su favor, deja de limitarse a llamadas o cartas de cobro y puede utilizar herramientas legales para recuperar la deuda directamente de los ingresos y cuentas del deudor.

Una de las principales dudas es si estas acciones pueden aplicarse de forma simultánea. La respuesta es sí.

En la mayoría de los estados, un acreedor puede embargar tanto el salario como los fondos de una cuenta bancaria al mismo tiempo, ya que se trata de procesos legales distintos que no están prohibidos por la ley federal.

El embargo de salario permite que una parte del ingreso sea retenida directamente por el empleador antes de que llegue al trabajador.

La ley federal establece que este descuento no puede superar el 25% del ingreso disponible o el monto que exceda 30 veces el salario mínimo federal semanal, lo que resulte menor. Algunos estados incluso imponen límites más estrictos.

Por otro lado, el embargo bancario funciona de manera diferente: permite congelar y retirar dinero que ya está depositado en cuentas de ahorro o cheques.

Para ello, el acreedor generalmente debe obtener una orden judicial adicional, pero una vez concedida, el banco está obligado a entregar los fondos disponibles hasta cubrir la deuda.

Debido a que son mecanismos independientes, un acreedor puede aplicarlos de forma simultánea, afectando tanto el dinero que está por recibirse como el que ya se tiene, lo que puede generar un fuerte impacto en las finanzas personales.

Sin embargo, existen protecciones importantes. Ciertos ingresos no pueden ser embargados, como los beneficios del Seguro Social, el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), beneficios para veteranos y ayudas federales para estudiantes.

Si estos recursos están claramente identificados en la cuenta, los bancos deben proteger al menos dos meses de esos depósitos.

Frente a este tipo de situaciones, los expertos advierten que esperar no suele ser la mejor opción.

Programas de alivio de deuda, como la negociación directa con acreedores, pueden frenar estos procesos si se llega a un acuerdo de pago.

En casos más extremos, la bancarrota puede activar una suspensión automática que detiene embargos y cobros de inmediato.

Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre estabilizar las finanzas o enfrentar un colapso económico, ya que mientras más tiempo pase, mayores serán los intereses, cargos y acciones legales en contra del deudor.