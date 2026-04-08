Suero vitaminado: lo que debes saber sobre sus riesgos y efectos

La reciente muerte de 8 personas en Hermosillo, Sonora, en México, tras la aplicación de suero vitaminado, ha encendido las alarmas en el sistema de salud mexicano y puesto bajo escrutinio una práctica que, aunque cada vez más popular, carece de respaldo científico sólido.

De acuerdo al periódico El Universal, las autoridades federales confirmaron que los decesos estarían vinculados a una posible contaminación bacteriana en la solución intravenosa administrada en una clínica privada, la cual ya fue clausurada.

El caso ha generado indignación y preocupación, no solo por las víctimas, sino por la facilidad con la que este tipo de tratamientos se ofrece en establecimientos que, en muchos casos, operan al margen de estrictos controles sanitarios.

¿Qué es el suero vitaminado y por qué se ha popularizado?

La llamada sueroterapia o aplicación de suero vitaminado se ha posicionado en los últimos años como una tendencia dentro del mundo del bienestar.

Promocionada como una solución rápida contra la fatiga, el estrés, la deshidratación e incluso el envejecimiento, esta práctica consiste en la administración intravenosa de un cóctel de vitaminas y minerales.

Generalmente, estos sueros contienen vitamina C, complejo B, electrolitos y magnesio. Sin embargo, en el caso de Sonora, el secretario de Salud, David Kershenobich, reveló que el preparado incluía sustancias anunciadas como “células madre”, lo que ha levantado sospechas sobre posibles fraudes o el uso de componentes no autorizados.

El atractivo de este tratamiento radica en la promesa de efectos inmediatos, ya que al ser administrado directamente en el torrente sanguíneo se evita el proceso digestivo. No obstante, especialistas advierten que esta supuesta ventaja no se traduce en beneficios reales para la salud en personas sanas.

Una práctica sin evidencia científica

Médicos e investigadores han sido contundentes al señalar que los sueros vitaminados no cuentan con evidencia científica que respalde sus beneficios en individuos sin deficiencias nutricionales diagnosticadas. De hecho, muchos de los efectos positivos reportados por los usuarios podrían explicarse por un efecto placebo.

El infectólogo Alejandro Macías, en entrevista para el diario El País, lo resume de forma directa: estos sueros son, en esencia, mezclas de agua, sal y vitaminas que el organismo no necesita en condiciones normales. Además, el color llamativo de las soluciones, generalmente amarillo, contribuye a reforzar la percepción de eficacia entre los pacientes.

En lugar de recurrir a estas terapias, los especialistas recomiendan identificar las causas reales de síntomas como fatiga o debilidad, que pueden estar relacionadas con trastornos del sueño, estrés, anemia u otras condiciones médicas que requieren diagnóstico y tratamiento profesional.

Riesgos que pueden ser mortales

Más allá de su cuestionable eficacia, el mayor problema de los sueros vitaminados radica en los riesgos asociados a su administración. Al tratarse de un procedimiento intravenoso, implica la introducción directa de sustancias al sistema circulatorio, lo que elimina las barreras naturales de defensa del cuerpo.

Entre las complicaciones más comunes se encuentran la flebitis (inflamación de las venas), trombosis, embolias y alteraciones electrolíticas. También pueden presentarse reacciones adversas graves como alergias severas o anafilaxia.

Sin embargo, el riesgo más alarmante es la posibilidad de infecciones graves. Si la solución está contaminada, las bacterias pueden ingresar directamente al torrente sanguíneo, provocando sepsis o choque séptico, condiciones potencialmente mortales que requieren atención médica urgente.

El caso de Sonora parece encajar en este escenario. De confirmarse la contaminación bacteriana, se trataría de un ejemplo extremo de cómo una práctica aparentemente inofensiva puede derivar en consecuencias fatales.

Falta de regulación y auge del “wellness”

Otro factor clave en esta problemática es la proliferación de espacios que ofrecen sueroterapia sin contar con la infraestructura médica adecuada. Clínicas privadas, spas, gimnasios y centros de bienestar han incorporado estos servicios como parte de su oferta, aprovechando la creciente demanda de soluciones rápidas para mejorar la salud y la apariencia.

Aunque algunos de estos establecimientos operan con licencias, no siempre cumplen con los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de los pacientes. La manipulación de soluciones intravenosas requiere condiciones estrictas de esterilidad, personal capacitado y supervisión médica constante, elementos que no están garantizados en todos los casos.

Tras los hechos, autoridades sanitarias y expertos han reiterado la importancia de evitar tratamientos que no estén respaldados por evidencia médica. También han instado a la población a desconfiar de “soluciones milagro” y a acudir siempre con profesionales de la salud certificados.

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