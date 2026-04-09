Angustioso rescate de quinceañero atrapado en el lodo en bosque de Nueva York: video

Benjamin Moore, joven de 15 años, fue rescatado tras quedar atrapado en el lodo mientras se encontraba perdido en una zona boscosa del condado Suffolk en Long Island (NY).

Los agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 7:27 p.m. del Domingo de Pascua realizada por Moore, quien relató que había salido a caminar por el interior del Refugio Nacional de Vida Silvestre Wertheim en Shirley, y que no lograba encontrar el camino de regreso tras la caída de la noche. La policía indicó que Moore pisó accidentalmente un afluente del río Carmans, donde se hundió en el lodo y quedó inmovilizado, reportó NBC News.

Un video captado por las cámaras corporales muestra a los agentes trabajando para localizar al adolescente mientras él permanecía al teléfono con un operador del 911. Se le dieron instrucciones de utilizar la linterna de su teléfono móvil para hacer señales de auxilio.

Los agentes de la Sección de Aviación de la Policía del condado Suffolk apoyaron la búsqueda desde el aire, mientras Moore agitaba la luz de su teléfono para guiarlos. Una vez avistado, los equipos aéreos dirigieron a los agentes que se encontraban en tierra hacia su ubicación.

Los rescatistas lograron llegar hasta Moore y sacarlo del agua lodosa alrededor de las 8:25 p.m., aproximadamente una hora después de que este realizara la llamada. La respuesta contó con el apoyo adicional de la Sección Canina, la Oficina Marina y los departamentos de bomberos locales. Moore fue escoltado fuera del bosque y trasladado en ambulancia al Stony Brook University Hospital en condición estable.

En un caso similar, en marzo del año pasado otro adolescente fue rescatado tras quedar atrapado en una zona lodosa de aproximadamente un metro de profundidad en Brookfield Park, en Staten Island (NYC).