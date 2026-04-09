Capturan a estadounidense por la desaparición de su esposa tras caer de un barco en Bahamas

La Real Policía de las Bahamas confirmó la detención e interrogatorio de un hombre de 59 años vinculado a la desaparición de su esposa, Lynette Hooker, proveniente de Michigan.

Aunque las autoridades locales no difundieron su identidad inicialmente, CBS News confirmó que se trata de Brian Hooker, de acuerdo con la confirmación de su abogado, Terrel Butler.

Según el testimonio de Brian Hooker, él y su esposa navegaban en un bote de ocho pies cuando ella cayó accidentalmente al agua el pasado fin de semana cerca de Elbow Cay, en las Islas Ábaco.

El sospechoso relató que su esposa llevaba consigo las llaves de la embarcación, lo que detuvo el motor y permitió que las corrientes la arrastraran. Hooker afirmó haber remado hasta tierra firme, llegando al astillero de Marsh Harbor la madrugada del domingo.

“Estoy desconsolado por el reciente accidente náutico en aguas turbulentas y con fuertes vientos que provocó que mi querida Lynette cayera de nuestra pequeña lancha”, declaró el implicado el pasado miércoles. Añadió que “a pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, el viento y las corrientes nos alejaron aún más”.

Agencias estadounidenses intervinieron

La Guardia Costera de Estados Unidos lidera actualmente de una investigación criminal en coordinación con la Fiscalía federal. Al tratarse de ciudadanos estadounidenses en un contexto marítimo, el Servicio de Investigación Criminal de la Guardia Costera supervisa el caso, que actualmente se encuentra en fase preliminar.

Por su parte, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas ha reclasificado las labores de campo como una operación de búsqueda y recuperación.

¿Qué ha dicho la familia de Lynette?

Karli Aylesworth, hija de la desaparecida, ha expresado dudas públicas sobre el relato de los hechos. Aylesworth describió a su madre como una nadadora con más de una década de experiencia en vela.

“Para empezar, no entiendo cómo consiguió la llave”, declaró a CBS News. “Por lo tanto, el hecho de que mi madre la tuviera no tiene ningún sentido”, puntualizó.

Ante estas acusaciones, la defensa de Hooker sostiene que su cliente “niega categórica e inequívocamente cualquier delito” y que continúa cooperando con los investigadores.

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