4 huérfanos dejó enfermera baleada por ex novio suicida en NJ

Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Swedesboro, Nueva Jersey.

Ayer, una semana después de la tragedia, decenas de personas se congregaron en el Parque Recreativo de Carney’s Point para honrar su vida. Mientras, su familia se ha comprometido a crear conciencia sobre la violencia doméstica.

El crimen, calificado como homicidio-suicidio, tuvo lugar el viernes 27 de marzo en el interior del hogar de Kamwani, quien tenía 41 años y recibió tres impactos de bala. En el momento de los hechos, dos de sus hijos se encontraban dentro de la vivienda. El nombre del pistolero aún no ha sido revelado por la policía.

Kamwani tenía una orden de restricción temporal contra su ex pareja desde febrero, la cual él había violado en las semanas previas al asesinato. “Es una lástima que tuviera que hacer algo así. Es prácticamente lo único en lo que puedo pensar: ¿Por qué querría hacer eso? Las parejas se separan”, comentó a NBC News Barbera Brooks Faltz, tía de Kamwani. “Creíamos que era una buena persona; cuando ocurrió esto, no podía creerlo, y todavía me cuesta creerlo”.

Lakiecha Brooks afirmó que su hermana era profundamente amada por muchas personas. “Es abrumador. He recibido mensajes privados en Facebook de completos desconocidos expresándome su apoyo. Toda la comunidad nos está mostrando su respaldo, tanto a mí como a sus niños. Ha sido una experiencia abrumadora, pero en el buen sentido de la palabra”, expresó. Para ayudar a sus hijos huérfanos se ha creado una página de recaudación de fondos.

En un caso similar, esta semana una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC).

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El lunes Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. La semana pasada Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente justo antes de la navidad de 2025.

También la semana pasada, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY).

Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También en marzo dos hermanas fueron baleadas por un ex novio en su hogar en Brooklyn (NYC) y aunque en principios sobrevivieron una de ellas se encuentra en estado crítico. Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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