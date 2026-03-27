Joven desapareció en Long Island tras saltar de un vehículo en marcha y huir en estado de pánico

Una joven de 32 años está desaparecida en Long Island, Nueva York, después de que saliera de un vehículo en marcha y huyera a pie en aparente estado de pánico, informó el diario The New York Post.

Brittany Kritis-Garip fue vista por última vez la noche del viernes 20 de marzo en la localidad de Oyster Bay, alrededor de las 8:00 de la noche, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad. Su desaparición fue reportada poco después, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

De acuerdo con el relato de su hermano, Niko Kritis, la mujer saltó de forma repentina de un vehículo conducido por un familiar tras avanzar desde una señal de stop.

“Puede estar desorientada y asustada”, afirmó el pariente, quien describió a la joven como una persona vulnerable. La familia insiste en que no representa un peligro y que necesita ayuda.

Su esposo, Fernando Garip, explicó que antes de huir, Kritis-Garip arrojó su teléfono móvil a un arbusto. En ese momento vestía pantalones negros y una chaqueta negra con cuello de piel.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella.

Las labores de búsqueda se han extendido por áreas boscosas, suburbanas y rurales cercanas a Oyster Bay. Un grupo de voluntarios ha concentrado esfuerzos en un tramo de aproximadamente una milla de costa pantanosa, cerca del puerto, después de que se encontrara la cartera de la mujer en un sendero que conduce al agua.

Sarah Castor, amiga de la familia y una de las organizadoras de la búsqueda, explicó que buscan contratar a un investigador privado para ampliar el rastreo y agilizar el seguimiento de posibles pistas.

Mientras tanto, la policía del condado de Nassau ha desplegado recursos aéreos, incluidos helicópteros y drones, especialmente en la zona limítrofe entre East Norwich y Oyster Bay.

Los allegados de Kritis-Garip han pedido la colaboración de la comunidad y solicitan revisar espacios donde la mujer pudiera haberse resguardado, como garajes, cobertizos, porches o estructuras cercanas al agua, así como verificar grabaciones de cámaras de seguridad en viviendas y comercios.

Kritis-Garip es descrita como una mujer blanca, de aproximadamente 1.70 metros de altura, 63.5 kilogramos, con cabello y ojos castaños. Sus familiares reiteran que podría estar confundida y con miedo, y subrayan que cualquier información puede ser útil para encontrarla.

Las autoridades instan a quien tenga datos sobre su paradero a comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del Condado de Nassau al 516-573-7347.

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