Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 9 de abril

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 11% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:27 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:29 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 63 grados Fahrenheit (9 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 25% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.