Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 10 de abril

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 10 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 4 a lo largo de la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:19 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:26 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 22% por la mañana, 25% por la tarde y 22% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima