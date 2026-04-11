Chicago: pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 11 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, se esperan pocas nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:17 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:27 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será de 73 grados Fahrenheit (23 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima