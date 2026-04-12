“Volverán y nos darán todo”: Trump anticipa regreso de Irán a negociaciones

El presidente Donald Trump predijo este domingo que Irán terminará regresando a la mesa de negociaciones tras el fracaso del encuentro celebrado en Pakistán, y aseguró que lo hará en condiciones favorables para Washington.

“Predigo que volverán y nos darán todo lo que queremos”, declaró en una entrevista con Fox News, en la que insistió en que Teherán “no tiene opciones”, dado que, según dijo, Estados Unidos podría derrotarlo “en un solo día”.

Las delegaciones de ambos países abandonaron Islamabad sin acuerdo después de más de 20 horas de conversaciones, en lo que representó el contacto de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la revolución islámica de 1979.

Tras ese resultado, Trump anunció que su Gobierno bloqueará el estrecho de Ormuz y justificó la decisión señalando que Irán no está dispuesto a renunciar a sus “ambiciones nucleares”.

El mandatario también defendió sus recientes amenazas contra la república islámica, en las que advirtió que podría acabar con su “civilización”, y aseguró que ese mensaje influyó directamente en el desarrollo de las negociaciones.

“Yo hago un comentario y ellos dicen: ‘¡Qué gran cosa!’. Ese comentario los llevó a la mesa de negociaciones y no la han abandonado”, aseveró.

Amenaza a China

En otro frente, Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán.

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían”, dijo Trump, quien agregó: “Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50 %, lo cual es una cantidad asombrosa”.

Trump, que tiene previsto viajar a China en mayo, reiteró que mantiene una buena relación con su homólogo, Xi Jinping, pero dejó claro que cualquier apoyo militar a Irán tendría consecuencias económicas inmediatas.

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