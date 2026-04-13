Chicago: el tiempo para hoy lunes 13 de abril

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 13 de abril.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 55 durante la primera parte del día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:14 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:29 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 79 grados Fahrenheit (26 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 63 (17ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 95% por la mañana, 98% por la tarde y 95% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima