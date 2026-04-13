Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del lunes 13 de abril de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que ofrecen a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 13 de abril de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del lunes 13 de abril

Combinación mediodía: 01 02 03 06

Combinación noche: 09 00 04 02

Números ganadores de Pick-4 del lunes 13 de abril

Combinación mediodía: 02 02 03 02 06

Combinación noche: 02 01 03 09 02

Números ganadores de Pick-6 del lunes 13 de abril

Combinación original: 05 18 32 38 41 44

Bote acumulado: $2,900,000

Números ganadores de Jersey Cash-5 del lunes 13 de abril

Los números ganadores son: 15 17 19 26 27 B-19

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $997,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden concreto en el que se sortearon.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador selecciona seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

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