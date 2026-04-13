Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 13 de abril de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 13 de abril.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 13 de abril

Los números ganadores son: 03 06 08 11 17 18 21 24 25 27 29 43 44 45 56 60 70 72 74 79

Números ganadores de Numbers del lunes 13 de abril

Combinación mediodía: 07 07 05

Combinación noche: 04 05 08

Números ganadores de Win 4 del lunes 13 de abril

Combinación mediodía: 07 03 00 05

Combinación noche: 01 05 09 05

Números ganadores de Take 5 del lunes 13 de abril

Combinación mediodía: 08 10 16 18 25

Combinación noche: 15 20 23 31 38

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería propiamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, siempre que tengas más de 18 años (el lugar de residencia no importa).

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