Quiénes recibirán pagos directos de $5,181 del Seguro Social el 15 de abril

El calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos continúa avanzando este mes, y una nueva ronda de depósitos está programada para el 15 de abril, con montos que pueden alcanzar hasta $5,181 mensuales dependiendo del historial laboral del beneficiario.

De acuerdo con el calendario oficial, los jubilados que nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes serán quienes reciban su pago en esta segunda ronda de abril.

El primer grupo ya fue cubierto el 8 de abril, correspondiente a quienes nacieron antes del día 10 de cualquier mes, mientras que el tercer y último grupo recibirá su dinero el 22 de abril, destinado a los nacidos después del día 21 de cualquier mes.

Para ser elegible a estos beneficios, las personas deben tener al menos 62 años.

Sin embargo, el monto que reciben varía significativamente en función de varios factores, como la edad en la que se jubilaron, el tiempo que cotizaron y cuánto aportaron al sistema durante su vida laboral.

Por ejemplo, quienes se retiran a la edad mínima de 62 años pueden recibir hasta $2,969 mensuales, mientras que aquellos que retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar pagos de hasta $5,181 al mes, según datos de la Administración del Seguro Social.

El sistema se financia principalmente mediante impuestos sobre la nómina, los cuales son pagados tanto por empleados como por empleadores.

Este modelo ha permitido sostener los pagos durante décadas, aunque enfrenta retos importantes hacia el futuro.

Analistas advierten que, debido al aumento en el número de jubilados y la disminución relativa de la fuerza laboral, el sistema podría enfrentar dificultades para mantener los pagos completos a partir de 2034 si no se implementan cambios por parte del Congreso.

Para quienes desean conocer una estimación personalizada de su beneficio mensual, la Administración del Seguro Social ofrece herramientas en línea que permiten calcular el monto según el historial de cada trabajador.

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