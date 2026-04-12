Qué pasa si una persona no paga sus impuestos al gobierno

Con la fecha límite para presentar impuestos en Estados Unidos acercándose, expertos advierten que no cumplir con esta obligación puede traer consecuencias financieras y legales que van mucho más allá del monto original adeudado.

El 15 de abril marca el último día para declarar y pagar impuestos federales y estatales.

Aunque millones de personas cumplen con este proceso cada año, algunos contribuyentes han considerado no pagar como forma de protesta por políticas gubernamentales.

Sin embargo, especialistas coinciden en que esta decisión puede derivar en sanciones importantes.

Según explica Amy Spivey, profesora y directora de la clínica de contribuyentes de bajos ingresos en UC Law San Francisco, el pago de impuestos no es opcional.

“No tenemos un sistema tributario voluntario. Cualquier persona que genere o reciba ingresos en Estados Unidos tiene que declarar y pagar impuestos. Eso incluye también a personas indocumentadas”, afirmó.

Multas e intereses desde el primer momento

Cuando una persona no presenta su declaración ni solicita una extensión, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comienza a aplicar sanciones.

Estas incluyen multas por no declarar y por no pagar, ambas calculadas como un porcentaje de la deuda.

Con el paso del tiempo, estos cargos se acumulan. Minnie Sage, directora de programa de la organización Tax-Aid, advierte que independientemente de cuánto debas, eso va a ir aumentando.

Además, el contribuyente puede empezar a recibir notificaciones del IRS informándole que su deuda sigue creciendo.

El IRS puede declarar impuestos por ti

Si la persona sigue sin presentar su declaración, el IRS puede hacerlo en su lugar mediante lo que se conoce como una ‘declaración sustitutiva’.

En este caso, la agencia calcula los impuestos basándose en información disponible, pero sin considerar deducciones o beneficios adicionales.

Esto puede resultar en una deuda mayor. “No obtienes el beneficio de ninguna deducción, y eso finalmente genera una carga tributaria más alta”, explicó Spivey.

Embargos, retenciones y cobros forzosos

Cuando la deuda persiste, el IRS inicia procesos de cobro más agresivos. Uno de ellos es el embargo fiscal, que permite al gobierno reclamar bienes o ingresos del contribuyente.

Un gravamen establece un derecho legal sobre propiedades o activos, mientras que un embargo permite tomar directamente dinero de cuentas bancarias o ingresos.

En estos casos, el IRS puede incluso ordenar a un empleador retener una parte del salario del contribuyente.

Además, la agencia puede afectar cuentas de retiro, incautar propiedades e incluso restringir la emisión o renovación del pasaporte en situaciones extremas.

Opciones antes de enfrentar consecuencias mayores

Antes de llegar a estas medidas, el IRS puede ofrecer alternativas como acuerdos de pago o programas de reducción de deuda en casos de dificultad económica.

No obstante, ignorar las notificaciones puede agravar la situación. En algunos casos, si no se llega a un acuerdo, el proceso puede escalar a acciones legales más severas, incluyendo cargos criminales.

Impacto en otras áreas de la vida

No cumplir con los impuestos también puede afectar otros aspectos, como la obtención de créditos, vivienda o ayuda estudiantil.

“Una declaración de impuestos suele ser un requisito para comprobar ingresos en temas como vivienda, educación y préstamos federales como FAFSA”, explicó Sage.

El argumento de quienes no pagan

Algunas personas han optado por no pagar impuestos como forma de protesta política. Rachel Cohen, una abogada de Chicago, se volvió viral tras anunciar que no pagaría más de $8,800 en impuestos, argumentando desacuerdo con políticas gubernamentales.

Este tipo de acciones tiene antecedentes históricos. Durante la guerra de Vietnam, la cantante Joan Baez retuvo el 60% de sus impuestos como protesta. Actualmente, grupos organizados promueven lo que llaman “resistencia fiscal”.

Sin embargo, expertos advierten que estas prácticas no eliminan la obligación legal. “Estamos en un sistema de pago continuo, lo que significa que los contribuyentes deben pagar impuestos durante el año”, señaló Spivey. “Si no pagas lo suficiente, podrías enfrentar sanciones adicionales”.

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