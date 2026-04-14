Estudio revela que 5 minutos de agua fría mejoran el estado de ánimo en jóvenes con depresión

La exposición al agua fría, una práctica que ha ganado popularidad en redes sociales y comunidades de bienestar, podría tener beneficios reales para la salud mental.

Un estudio reciente realizado en Inglaterra por científicos de la Universidad de Chichester y publicado en la revista Lifestyle Medicine encontró que 5 minutos de inmersión en agua fría pueden mejorar de forma inmediata el estado de ánimo en jóvenes con síntomas de depresión.

La investigación se llevó a cabo con 121 estudiantes voluntarios que presentaban síntomas depresivos leves. Los participantes fueron divididos en 4 grupos: 3 de ellos se sometieron a inmersiones en agua de mar a 13,6°C (56,5°F) durante 5, 10 y 20 minutos, respectivamente, mientras que el cuarto grupo no tuvo exposición y sirvió como referencia.

Antes y después de cada sesión, los voluntarios completaron cuestionarios diseñados para evaluar su estado emocional. Los resultados mostraron mejoras significativas en el ánimo inmediatamente después de la exposición al agua fría en todos los grupos experimentales. Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes fue que las inmersiones más largas no ofrecieron beneficios adicionales frente a las de menor duración.

Resultados clave: menos tiempo, mismo efecto

De acuerdo con los investigadores, el efecto positivo en el estado de ánimo apareció de forma consistente desde el grupo que solo permaneció 5 minutos en el agua. A pesar de que los grupos con mayor tiempo de exposición también reportaron mejoras, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos.

Este dato sugiere que una breve exposición puede ser suficiente para activar los mecanismos biológicos responsables del bienestar emocional, lo que convierte a esta práctica en una opción accesible y de bajo costo para quienes buscan estrategias complementarias frente a los síntomas depresivos.

Los autores del estudio destacaron que este tipo de intervenciones podría resultar especialmente útil en contextos donde el acceso a tratamientos tradicionales es limitado o donde se busca reforzar terapias existentes.

Los investigadores indican que lo encontrado en el estudio podría ser usado como una terapia alternativa para jóvenes que atraviesan por cuadros depresivos. (Foto: Shutterstock)

¿Qué ocurre en el cuerpo durante la exposición al frío?

El estudio también exploró posibles explicaciones biológicas detrás de estos efectos. Según los científicos, el contacto con agua fría genera inicialmente una respuesta de estrés en el organismo, lo que desencadena la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar.

Además, se observó una activación del sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de “lucha o huida”, seguida por un predominio del sistema parasimpático, que promueve la relajación. Este cambio podría explicar la sensación de calma y mejora del estado de ánimo que reportaron los participantes.

Este equilibrio entre activación y relajación es clave para entender por qué una experiencia que inicialmente puede resultar incómoda termina generando efectos positivos en el bienestar emocional.

Advertencias y límites del estudio

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores fueron enfáticos en señalar que la inmersión en agua fría no debe considerarse un sustituto del tratamiento médico para la depresión. Más bien, se trata de una herramienta complementaria que podría integrarse dentro de un enfoque más amplio de cuidado de la salud mental.

Asimismo, advirtieron que esta práctica no es adecuada para todas las personas. En particular, quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias deben evitar la exposición sin supervisión médica, ya que el choque térmico puede representar un riesgo significativo.

Otro aspecto importante es que los datos fueron obtenidos en condiciones controladas, con seguimiento profesional. Esto limita la posibilidad de extrapolar los resultados directamente a la población general, donde las condiciones pueden variar considerablemente.

Creciente interés global por terapias alternativas

El estudio se suma a una tendencia internacional en la que cada vez más personas exploran métodos alternativos para mejorar su bienestar emocional. La inmersión en agua fría, popularizada en parte por influencers y atletas, ha sido promovida como una herramienta para aumentar la energía, reducir el estrés y fortalecer la resiliencia mental.

Sin embargo, autoridades sanitarias y expertos coinciden en la necesidad de adoptar esta práctica con precaución. Las guías internacionales recomiendan una adaptación progresiva, especialmente para quienes no tienen experiencia previa, y enfatizan la importancia de realizarla en entornos seguros.

Desde la Universidad de Chichester, los investigadores aclararon que su estudio se centró en jóvenes adultos sin enfermedades graves, lo que también delimita el alcance de los hallazgos.

Aun así, la clave está en utilizarlas de manera informada, segura y como parte de una estrategia más amplia para cuidar la salud mental.

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