Faltan 10 millones de casas en EE.UU. y esto es lo que necesitas ganar para comprar una

El mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue presionado: la escasez de viviendas y el aumento de precios han hecho cada vez más complicado adquirir una casa, principalmente para quienes buscan crédito por primera vez.

De acuerdo con un reporte del Informe Económico del Presidente, citado por Associated Press, millones de personas enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda, especialmente en ciudades con alta demanda.

También advierte que a nivel nacional hay un déficit de alrededor de 10 millones de casas, que el gobierno busca mitigar mediante cambios regulatorios para aumentar la construcción, estabilizar precios e impulsar la economía.

La falta de viviendas está empujando los precios al alza

El problema central del mercado es la escasez de oferta. Según el análisis, el déficit de vivienda mantiene los precios elevados incluso cuando la demanda se desacelera.

Según la National Association of Realtors, la escasez de viviendas continúa limitando el acceso de compradores.

Esto genera un efecto inmediato: menos opciones y precios más altos.

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El ingreso necesario para comprar casa sigue aumentando

De acuerdo con un estudio de Bankrate, el ingreso necesario para comprar una vivienda promedio en Estados Unidos oscila los $117,000 dólares anuales, una cifra que ha aumentado casi 50% desde 2020 debido al alza en precios y tasas hipotecarias.

Otros análisis, como el de Zillow, sitúan este umbral cerca de los $100,000 dólares anuales para una vivienda típica.

De acuerdo con la NAR, la falta de viviendas ha reducido la asequibilidad, debido a:

Precios elevados de las propiedades

Tasas de interés hipotecarias altas

Menor disponibilidad de viviendas

Zillow cifró en $106,000 dólares el ingreso necesario en 2023, mientras que Bankrate estimó rangos entre $110,000 y $117,000 dólares en varios mercados.

Antes de la pandemia, esta cifra rondaba entre $60,000 y $80,000 dólares, lo que implica un aumento cercano al 50%, e incluso hasta 70% en algunas regiones.

De acuerdo con un análisis de Bankrate de 2024, para la región de Nueva York/Nueva Jersey, los rangos para adquirir una casa son:

Nueva York: ~$148,000 al año

Nueva Jersey: ~$152,000 al año

Tasas de interés altas complican aún más el acceso a vivienda

Además del precio, el crédito se ha encarecido.

Según Freddie Mac, las tasas hipotecarias se han mantenido en niveles cercanos al 6%–7%, lo que incrementa significativamente el pago mensual.

Este aumento en tasas ha reducido la capacidad de compra de los hogares, obligando a muchos a replantear sus opciones.

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Lo que realmente cambia para quienes buscan comprar hoy

En términos prácticos, el panorama actual obliga a tomar decisiones más complejas.

Para muchos compradores, especialmente en la comunidad hispana, esto implica:

Postergar la compra de vivienda

Buscar propiedades más pequeñas o en otras zonas

Destinar mayor porcentaje del ingreso al pago hipotecario

Esto se siente con mayor fuerza en ciudades donde los precios han subido más rápido.

Las políticas que buscan frenar la crisis de vivienda

El problema también se ha vuelto político.

De acuerdo con Associated Press, autoridades y analistas han planteado medidas para aumentar la oferta de vivienda y contener precios, como:

Incentivos a la construcción

Reducción de regulaciones

Programas de apoyo para compradores

Sin embargo, los efectos de estas medidas no serán inmediatos.

¿Por qué esto importa ahora más que nunca?

El acceso a la vivienda es un tema económico y social.

La combinación de precios altos + tasas elevadas + escasez está dejando fuera a cada vez más compradores, lo que puede afectar la movilidad social y la estabilidad financiera a largo plazo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre comprar casa en EE.UU.

¿Por qué es más difícil comprar casa en EE.UU.?

Por la escasez de viviendas, precios altos y tasas hipotecarias elevadas.

¿Cuánto ingreso se necesita hoy?

En muchos casos, más de $100,000 dólares al año, dependiendo de la zona.

¿Las tasas seguirán altas?

Dependerá de la inflación y decisiones de la Reserva Federal, pero siguen elevadas.

¿Hay soluciones a la crisis?

Sí, pero los cambios en oferta de vivienda toman tiempo en reflejarse.

¿A quién afecta más?

A compradores primerizos y comunidades con menor acceso a crédito.

Conclusión

La crisis de vivienda en Estados Unidos se ha intensificado: la combinación de escasez, precios altos y tasas elevadas está redefiniendo quién puede comprar una casa.

Para millones de familias, especialmente en la comunidad hispana, el reto ya no es solo ahorrar, sino alcanzar el ingreso necesario para entrar al mercado.

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