Exvicegobernador de Virginia que se suicidó tras matar a su esposa había sido una “estrella” en ascenso entre demócratas

NUEVA YORK – El exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, estaba a dos semanas de abandonar la vivienda familiar y de perder la custodia de sus dos hijos cuando mató a su esposa antes de suicidarse.

Documentos judiciales que citan medios como locales y nacionales señalan que la fecha límite para que el político saliera de la residencia en Annandale era a finales de este mes por órdenes del tribunal.

Tras, aproximadamente, 20 años de matrimonio, la pareja se encontraba en el proceso de completar su divorcio. Aunque se habían separado el verano pasado, seguían viviendo juntos.

El asesinato-suicidio ocurrió en horas de la madrugada del jueves.

La información provista por el jefe de la policía del condado Fairfax, Ken Davis, apunta a que los hijos adolescentes del exgobernador y Cerina se encontraban en la residencia al momento de los hechos. Uno de ellos fue el que llamó al 911 para alertar sobre la emergencia.

En una conferencia ayer en la mañana Davis indicó que el menor relató los hechos que los investigadores confirmaron con imágenes de cámaras de seguridad en el interior de la unidad.

Davis añadió que la violencia se desató rápidamente y que fue muy corto el tiempo que pasó entre el tiroteo y la llamada al 911.

“Si hubo una ventana, fue una ventana muy breve”, declaró Davis según citó Virginia Mercury. “Creo que todo sucedió, en cierto modo, a la vez. Todo ocurrió de manera bastante espontánea”, agregó.

El jefe policial describió el caso como uno de alto perfil dada la influencia política de Fairfax.

“En cierto momento, creo que es justo afirmar que Justin Fairfax era una estrella en ascenso en el ámbito político, no solo en el norte de Virginia, sino en todo el estado”, consideró.

“Por lo tanto, se trata de un asunto de gran repercusión. Es, sin duda, una tragedia; una auténtica caída en desgracia para una familia de perfil relativamente alto que, al parecer, tenía muchos factores a su favor.

Alegaciones de agresión sexual contra Fairfax

Fairfax ejerció como vicegobernador entre 2018 y 2022.

La carrera del segundo demócrata de origen afroamericano electo a nivel estatal en Virginia estaba en ascenso cuando denuncias de agresión sexual por parte de dos mujeres mancharon su ruta. Aunque negó los señalamientos, el asunto afectó sus metas políticas. Fairfax perdió las primarias de 2021 ante el exgobernador de Virginia, Terry McAuliffe, y se retiró de la política.

Aparentemente, la transición le afectó su salud mental.

New York Times reportó que archivos recientes ante el tribunal evidencian cómo, tras abandonar sus labores en el Gobierno, el demócrata empezó a batallar con “problemas emocionales y psicológicos indefinidos”.

En una orden del 30 de marzo, el juez del Tribunal de Circuito del condado de Fairfax, Timothy J. McEvoy, se refirió a la conducta errática del expolítico.

Según la descripción del juez, el exfuncionario, que tenía 47 años, se encontraba distante de la familia, consumía alcohol en exceso y no estaba pagando las facturas residenciales.

Cerina, una dentista de 49 años, tenía a su cargo a los dos jóvenes.

La información que dejó consignada el juez en el documento reveló que Fairfax llegó a comprar un arma con dinero que se suponía fuera para las clases de equitación de sus hijos. En otro incidente, el hombre desapareció con el arma y algo de ropa. Tras una búsqueda incesante, fue hallado en un parque público en medio de algún tipo de episodio psicológico adverso.

En enero pasado, Fairfax llamó a la Policía para denunciar que su esposa lo había agredido.

Sin embargo, cuando los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, descubrieron que el relato no era real y que el hombre estaba mintiendo.

“Corroboramos que la supuesta agresión nunca tuvo lugar”, confirmó Davis.