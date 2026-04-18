Clima de hoy en Nueva York para este sábado 18 de abril

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este sábado en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Lloverá? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 14% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:13 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:38 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 41 y los 55 grados Fahrenheit (5 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 25% por la tarde y 91% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.