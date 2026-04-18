Columna de María Marín: No es amor…es miedo a irte

Quien se encuentra en una mala relación amorosa siempre tiene una voz interior que le murmura: “¡Sal de ahí!”. En ocasiones hasta se desvelan pensando en qué será lo que esperan para irse. Finalmente dicen: “No puedo continuar, mañana mismo me voy”, pero al siguiente día cuando se levantan, tienen una excusa para justificar el por qué no pueden alejarse.

Y no estoy hablando de una excusa con peso como lo sería tener un hijo en común con esa persona. ¡Me refiero a los motivos absurdos que usan muchos para no terminar una mala relación! Como estos:

1) Sexo- El resto de la relación es un desastre, pero debido a que las relaciones sexuales son buenas, aguantas el martirio que estás viviendo. ¡Como si se pudiera vivir de sexo!

2) La renta- Muchos permanecen con la persona equivocada porque se dividen las cuentas. La realidad es que siempre se puede encontrar a otro compañero de cuarto que pague la mitad de la renta.

3) “Me da lástima”- Sabes que no le quieres y no deseas un futuro con esta persona, pero como tu pareja realmente no ha sido mala, piensas: “no tengo el derecho de romperle el corazón.” Pero tampoco tienes el derecho de jugar con sus sentimientos.

4) Amigas solteras- todas se quejan de su soltería y aseguran que no quedan hombres buenos, así que tu deduces: “Es mejor estar en una mala relación que estar soltera lamentándome”

5) Seguramente no hay nadie mejor allá afuera- Que importa si no hay alguien mejor o peor, aquí el punto es que estas miserable. Como dice el refrán: “Mejor solo que mal acompañado”

6) Festividades- Las celebraciones siempre son una “buena” excusa; “Falta poco para el día de San Valentín”, “Se acerca nuestro aniversario”. El problema es que durante todo el año siempre habrá alguna ocasión especial que va a interferir con tu separación.

Ninguna de estas excusas justifica quedarte en una relación que no te conviene. No pierdas más tiempo y toma la decisión de ser feliz.

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