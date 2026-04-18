EE.UU. extradita a Puerto Rico a colombiano acusado de narcotráfico

SAN JUAN- La Fiscalía federal informó este viernes que un hombre colombiano fue extraditado a Puerto Rico, tras ser acusado de cargos de narcotráfico.

Según el comunicado difundido por las autoridades, el hombre identificado como Nixon Manuel Marino, fue transportado desde La Picota, en Bogotá, Colombia, a Puerto Rico, a petición de Estados Unidos.

De acuerdo a los documentos judiciales, desde mayo de 2024 el acusado junto con otros cómplices, importó e intentó llevar cocaína desde Venezuela y Colombia a EE.UU.

El acusado también se enfrenta a dos cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos.

Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices de EE.UU. y otros factores legales.

La Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales prestaron una ayuda sustancial para garantizar la detención y la extradición de Marino a Estados Unidos.

El FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) se hicieron cargo de la investigación.

La fiscal federal adjunta Camille García, de la División de Recuperación de Activos, Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada Transnacional, está a cargo de la acusación en este caso.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el agente especial al mando del FBI Carlos R. Goris y el agente especial al mando en funciones de la DEA Evan Martínez.

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