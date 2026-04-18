Misterio por mujer de NJ que falleció de vacaciones con novio en África: familia exige respuestas

Ashly Robinson, “influencer” residente de Nueva Jersey, murió durante unas vacaciones aparentemente felices con su prometido en la isla Zanzíbar (Tanzania), dejando a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.

Los investigadores locales dijeron que aunque no es considerado sospechoso, hasta que se completen los resultados de la autopsia han retenido el pasaporte de su novio, Joe McCann -también conocido como Joseph Isaac McCann-, un ciudadano estadounidense de 45 años y fundador de la empresa de criptomonedas Asymmetric, indicó CBS News.

Los padres de Ashly Robinson afirman no haber recibido información clara por parte de las autoridades de Tanzania ni de su prometido sobre lo que le ocurrió el 9 de abril, cuatro días después de cumplir 31 años. Ella viajaba junto a su novio, con quien llevaba un año de relación y él le había propuesto matrimonio dos días antes.

“Mi hija Ashly ya no está aquí con nosotros, y estamos tratando de averiguar el por qué”, declaró su madre, Yolanda Denise Endres, a ABC News. “Incertidumbre. Misterio. Ira. Tristeza. Es como si me hubieran arrebatado una parte de mí”, expresó su padre, Harry Robinson.

Robinson era una “influencer” y creadora de contenido conocida en internet como Ashlee Jenae. Según su familia, “Estaba iniciando el siguiente capítulo de su vida. Nos llamó por FaceTime para compartir con nosotros su viaje y sus vacaciones”, relató su madre.

Pero todo cambió para mal. Robinson los llamó el 8 de abril para decir que ella y su prometido habían discutido y que los habían trasladado a habitaciones separadas. Al día siguiente, Endres recibió una llamada del novio de su hija.

“Me dijo que Ashly se había hecho algo a sí misma, que la estaban llevando al hospital y que se encontraba estable”, relató Endres. “Le pregunté qué había sucedido, y me respondió que eso había ocurrido 11 horas antes”.

Horas más tarde, el hotel donde se alojaba la pareja notificó a la familia que Robinson había muerto. Según un informe médico, Robinson presentaba una marca no identificada alrededor del cuello y su prometido “la encontró ahorcada en la puerta”.

“En cierto momento, Joe regresó a la habitación acompañado por el personal de seguridad, y fue así como la encontraron”, comentó el padre de la víctima. Posteriormente Robinson fue trasladada a un segundo hospital, donde se registró como causa de muerte una hipoxia cerebral provocada por estrangulamiento y asfixia.

“Ella nunca hizo nada que pudiera llevarme, bajo ninguna circunstancia, a creer que sería capaz de hacerse daño a sí misma de esa manera. Era una mujer feliz”, afirmó su madre. La familia afirma haber contactado a la policía, al consulado y a la embajada de EE.UU. en Tanzania, pero no ha recibido información adicional más allá de la confirmación de que el fallecimiento sigue bajo investigación.

También han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo turístico. «Ella era muy querida. No íbamos a permitir que simplemente la desecharan y la dejaran caer en el olvido», recalcó Endres. La familia señala que incluso está considerando viajar a Zanzíbar en busca de respuestas.

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