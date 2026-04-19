Petro desmiente señalamientos de Noboa sobre presuntos nexos con alias ‘Fito’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el señalamiento hecho por su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que lo vincula con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en un nuevo episodio de la deteriorada relación entre ambos países.

“Nada, no conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado”, escribió Petro en su cuenta de X.

Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesion de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado.



A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de… https://t.co/ftOrSeS769 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2026

El mandatario reaccionó así a declaraciones de Noboa en una entrevista con la revista colombiana Semana, en la que afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque dijo no poder confirmar un encuentro directo con ese cabecilla criminal.

Fito es el líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, que a principios de enero de 2024 se fugó de una cárcel en Guayaquil, un hecho que desató una ola de violencia en el país y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio pasado y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país, en una corte de Nueva York.

Asimismo, Petro arremetió contra su par ecuatoriano y sectores políticos colombianos y afirmó que “a Noboa le pasa lo que le pasó a (el presidente estadounidense, Donald) Trump; se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana, que es asesina y narcotraficante”.

El mandatario aseguró que existe una supuesta estrategia en su contra basada en señalamientos sin sustento y afirmó que “las grabaciones de las autoridades ecuatorianas son claras en la orden que han recibido, según ellos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, para conseguir bandidos que me acusen”.

Petro añadió que pidió a Trump mediar con Noboa durante la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero, pero que el asunto fue delegado en el secretario de Estado, Marco Rubio.

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