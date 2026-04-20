American Airlines retoma vuelos Caracas-Miami con pasajes desde más de $1,000

American Airlines inició este lunes la venta de boletos para su ruta directa entre Caracas y Miami, que comenzará a operar el próximo 30 de abril, en lo que supone la reanudación de los vuelos comerciales entre Venezuela y Estados Unidos tras varios años suspendidos.

El primer trayecto partirá desde la capital venezolana a las 14:40 (hora local), con una duración estimada de 3 horas y 33 minutos. Los pasajes para ese vuelo superan los $1,100 dólares por viaje sencillo, de acuerdo con la información publicada por la aerolínea en su plataforma.

En sentido contrario, el primer vuelo desde Miami está programado para el 1 de mayo a las 10:16 (hora local), con tarifas iniciales por encima de los $1,000 dólares, también para trayectos sin escalas.

La operación estará a cargo de Envoy, una subsidiaria de la compañía, que utilizará aeronaves Embraer 175 para cubrir esta ruta.

Primer vuelo desde 2019

El restablecimiento de los vuelos directos ocurre por primera vez desde 2019, cuando quedaron suspendidos por decisión del Gobierno estadounidense durante el primer mandato de Donald Trump. Ahora, American Airlines se convierte en la primera aerolínea del país en retomar este enlace.

La compañía recordó que operaba en Venezuela desde 1987 y que, antes de la suspensión, era la principal aerolínea estadounidense en el mercado venezolano.

La reactivación coincide con cambios recientes en la relación bilateral, tras el levantamiento de restricciones por parte de Washington luego de la captura de Nicolás Maduro a inicios de año y el nuevo escenario político en el país.

Además, el Departamento de Estado ajustó en marzo su recomendación de viaje para Venezuela, reduciendo el nivel de alerta, aunque mantiene advertencias sobre seguridad, salud e infraestructura.

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