Trump bromea: aprenderé español y me postularé para presidente de Venezuela

El presidente Donald Trump ironizó este lunes con la posibilidad de postularse algún día a la presidencia de Venezuela, en un comentario en el que aseguró que aprendería español “rápidamente” si decidiera dar ese paso político en el futuro.

Durante una intervención pública, el mandatario lanzó la broma al afirmar que, tras finalizar su actual etapa en la Casa Blanca, podría trasladarse al país sudamericano y competir por el liderazgo nacional.

“Encabezo las encuestas más que nadie en la historia de Venezuela. Así que después de que termine con esto, puedo ir a Venezuela, aprenderé español rápidamente… y me postularé para presidente”, dijo.

El comentario fue acompañado de otra afirmación en tono distendido, en la que aseguró que el idioma no sería un obstáculo. “Soy bueno con los idiomas”, añadió, en referencia a su supuesta facilidad para aprender español.

No es la primera ocasión en la que el mandatario estadounidense hace comentarios similares. En marzo ya había aludido, también en tono humorístico, a la posibilidad de competir en una futura contienda electoral en Venezuela, mencionando incluso a la propia Rodríguez como posible rival.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintas encuestas internacionales han situado a Trump como una figura con alto reconocimiento en el país sudamericano, en medio de cambios políticos recientes y ajustes en la relación entre Washington y Caracas.

Venezuela como ejemplo

Al cierre de sus declaraciones, Trump matizó el tono de la broma al señalar que se encuentra satisfecho con la situación política actual en el país sudamericano, mencionando a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Estamos muy contentos con la presidenta electa que tienen ahora, con las personas que están al frente”, expresó.

Trump también se refirió a la situación energética vinculada a Venezuela, afirmando que Estados Unidos maneja volúmenes significativos de crudo procedente del país.

Según sus palabras, “100 millones de barriles de petróleo venezolano están en Houston siendo procesados” y que “otros 100 millones de barriles vienen en camino”, en referencia a acuerdos energéticos en curso.

El mandatario añadió que esta dinámica forma parte de una relación económica más amplia entre ambos países, al señalar que el petróleo “está siendo refinado en Houston” y que la cooperación es “buena para Venezuela y para Estados Unidos”.

En ese sentido, comparó la relación con el actual régimen iraní, asegurando que los dirigentes en Teherán son “fanáticos” en comparación con los líderes venezolanos

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