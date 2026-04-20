Irán confirma que no planea participar en nueva ronda de diálogo con EE.UU. por el momento

El gobierno de Irán informó este lunes que, por ahora, no tiene previsto asistir a una nueva fase de conversaciones con Estados Unidos, un anuncio que se produce en medio del desplazamiento de la delegación estadounidense hacia Pakistán para buscar un punto de negociación.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, declaró Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

De acuerdo con el diplomático, la conducta del gobierno de Donald Trump ha obstaculizado el acercamiento, y agregó que “Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto el fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”.

Denuncias de agresión y bloqueo naval

El portavoz Bagaei afirmó que el bloqueo aplicado a sus puertos y el ataque a una embarcación nacional “constituyen un claro ejemplo de acto de agresión” contra el país.

Asimismo, autoridades iraníes recordaron que, en un periodo menor a nueve meses, Estados Unidos ha ejecutado dos ataques contra su territorio mientras se desarrollaban gestiones diplomáticas, que resultó en la muerte de ciudadanos y altos cargos.

Misión estadounidense en Pakistán

Por su parte, la Casa Blanca informó el envío de un equipo negociador a Pakistán liderado por el vicepresidente JD Vance. Sin embargo, EE.UU. condicionó el progreso de estas citas a la obtención de resultados inmediatos, bajo amenaza de nuevos ataques.

En tal sentido, el presidente Donald Trump advirtió que podría destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes” de Irán. La reciente amenaza surge a las puertas del vencimiento de la tregua de dos semanas pactada el pasado 8 de abril, la cual expira este miércoles.

La tensión aumentó anoche tras la captura de un buque carguero iraní por parte de fuerzas estadounidenses en el mar de Omán. Teherán denunció este hecho como una ruptura del alto el fuego. Al respecto, el Ejército iraní aseguró que responderá a la incautación del navío “pronto”.

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