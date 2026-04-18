Trump afirma que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con el estrecho de Ormuz
Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario afirmó que Teherán ha intentado utilizar el paso marítimo como herramienta de presión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Irán no tiene capacidad para presionar a su gobierno mediante la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, en medio de tensiones por el control de esta ruta clave para el comercio petrolero mundial.
Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario afirmó que Teherán ha intentado utilizar el paso marítimo como herramienta de presión, pero descartó que pueda “chantajear” a Washington. “Querían volver a cerrar el estrecho, como lo han hecho durante años, pero no pueden chantajearnos”, sostuvo.
El estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo global, permanece bloqueado por Irán desde el pasado 28 de febrero, en un contexto de escalada tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Trump destacó que su administración mantiene “conversaciones muy positivas” con Teherán, aunque bajo una “postura firme”. Indicó además que espera resultados en el corto plazo. “Estamos hablando con ellos. Ya veremos. Pero tendremos información al final del día”, dijo.
El presidente también sugirió cambios profundos en la estructura de poder iraní al afirmar que el país “ya no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes”, y calificó la situación como un posible “cambio de régimen forzado”.
En paralelo, advirtió que Estados Unidos podría no extender el actual cese el fuego, que expira el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo. En ese escenario, señaló que podrían reanudarse los bombardeos sobre objetivos iraníes.
En declaraciones previas, había indicado que esperaba lograr un entendimiento con Teherán en “uno o dos días”.
Pese a que Irán anunció la reapertura del estrecho, Trump reiteró que su país mantendrá el bloqueo naval sobre las costas iraníes. También mencionó movimientos de embarcaciones hacia Texas y Luisiana, sin ofrecer detalles adicionales.
El mandatario había planteado además la posibilidad de una operación conjunta con Irán para extraer uranio enriquecido, propuesta que fue rechazada por el Gobierno iraní.
Desde Teherán, las Fuerzas Armadas informaron este sábado que han restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz.
En tanto, la agencia Tasnim, citando una fuente anónima, señaló que Irán no ha aceptado una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, al considerar “excesivas” las exigencias de Washington y rechazar el bloqueo naval impuesto por ese país.
