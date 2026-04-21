Dueños de Tesla demandan a Elon Musk por prometer conducción autónoma que nunca funcionó

Miles de conductores en Estados Unidos pagaron hasta $15,000 por la función de conducción autónoma para sus autos nuevos de Tesla que, según una nueva demanda colectiva en California, nunca ha funcionado como prometía. El caso podría costarle a la compañía de Elon Musk miles de millones de dólares.

La demanda acusa a Tesla y específicamente a su director ejecutivo de vender un sistema que prometía capacidades que no existían, afectando a miles de clientes que hicieron su compra bajo la promesa de futuras actualizaciones que nunca llegaron.

Uno de ellos es Tom LoSavio, quien encabeza la demanda, y, de acuerdo con el New York Post, afirma que pagó más de $100,000 por su vehículo y $8,000 adicionales por el sistema. Nueve años después, su auto no es capaz de conducirse solo.

La promesa que Tesla no pudo, o no quiso, cumplir

En octubre de 2016, Tesla anunció en su blog oficial que todos sus vehículos saldrían de fábrica con “el hardware necesario para la conducción autónoma completa”. Musk reforzó ese mensaje durante los siguientes años, en varias declaraciones públicas en las que aseguró que los Tesla serían capaces de realizar viajes de costa a costa sin intervención humana y que la tecnología era “probablemente mejor que un conductor humano”, según consta en el expediente del tribunal federal.

Esas afirmaciones aparecieron en el sitio web de Tesla, comunicados de prensa, presentaciones de resultados financieros y boletines informativos, según determinó en agosto de 2025 el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Norte de California, al certificar la demanda como colectiva.

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El tribunal concluyó que esta estrategia de mercadotecnia directa de Tesla hacía “probable que la mayoría de los compradores hubiera visto esas afirmaciones” y abre la puerta a que miles de propietarios reclamen reembolsos e indemnizaciones por promesas no cumplidas.

¿Quiénes son los afectados y qué reclaman?

En su testimonio, Tom LoSavio, abogado retirado de 80 años que vive cerca de San Francisco, afirmó que compró un Tesla Model S en 2017 y desembolsó miles de dólares adicionales por el paquete de conducción autónoma completa que la compañía prometió activar mediante actualizaciones futuras. Nueve años después, su auto no es capaz de manejarse solo.

LoSavio encabeza una demanda colectiva en California contra Tesla donde acusa a la empresa de engañar deliberadamente a miles de consumidores con promesas que, según el expediente judicial, “eran falsas cuando las hizo y siguen siendo falsas hoy”.

La demanda agrupa a aproximadamente 3,000 personas en California que compraron o arrendaron vehículos Tesla nuevos entre 2016 y 2024 y adquirieron el paquete de conducción autónoma, conocido como Full Self-Driving (FSD), con precios que oscilaban entre $5,000 y más de $15,000.

Los compradores inconformes piden en su querella dos cosas concretas: la devolución completa del dinero pagado por el paquete FSD y una orden judicial que prohíba a Tesla comercializar sus vehículos como autónomos. Para ello, el tribunal aceptó aplicar una ‘teoría de reembolso total’, en la que, si se demuestra el engaño, los afectados podrían recuperar todo el dinero que pagaron por esta función.

Sin embargo, Tesla está apelando la certificación colectiva ante el Noveno Circuito de Apelaciones, aunque por el momento no ha emitido una postura oficial sobre la demanda.

Lo que el estado de California ya determinó

Esta demanda no es la única que enfrenta Tesla por el tema de la conducción automática. En diciembre de 2025, un juez administrativo del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) determinó que el uso del término ‘Full Self-Driving’ por parte de Tesla era “falso de manera inequívoca e indudable”.

El DMV amenazó con suspender las ventas de Tesla en California durante un mes si la empresa no cambiaba su publicidad engañosa en un plazo de 90 días. Como respuesta, Tesla eliminó el término ‘Autopilot’ de sus materiales de mercadotecnia y añadió la palabra “supervisado” para puntualizar el funcionamiento de su sistema FSD en este momento.

En febrero de 2026, Tesla contrademandó a los reguladores de California, argumentando que sus clientes siempre fueron informados de las limitaciones del sistema. El 13 de febrero, la empresa sostuvo en una presentación judicial que “era imposible comprar un Tesla sin ver declaraciones claras y repetidas de que el sistema no hace al vehículo autónomo”.

El veredicto de $243 millones que Tesla no logró revertir

Mientras la demanda colectiva avanza, Tesla ya recibió un fallo millonario en su contra, en otro caso relacionado. En febrero de 2026, una jueza federal en Miami rechazó la solicitud de Tesla de anular un veredicto de indemnizar con $243 millones a las víctimas de un accidente fatal ocurrido en Florida en 2019, en el que el sistema Autopilot estaba activado.

El jurado determinó que Tesla tuvo el 33% de la responsabilidad en la muerte de una mujer de 22 años. La jueza Beth Bloom señaló que la evidencia presentada en el juicio “respalda ampliamente” el veredicto, y que Tesla no introdujo argumentos nuevos para revertirlo.

“El señor Musk ha estado prometiendo a consumidores e inversores durante más de una década que los vehículos son completamente autónomos y que el hardware es capaz de total independencia. Esas afirmaciones eran falsas cuando las hizo y lo siguen siendo hoy”, sostuvo Brett Schreiber, abogado de los demandantes en ese caso, según Reuters.

Europa también reclama el funcionamiento de los Tesla

El problema de la conducción autónoma no se limita a Estados Unidos. En abril de 2026, miles de propietarios de Tesla en Europa lanzaron una plataforma de reclamación colectiva tras descubrir que el sistema FSD, recién aprobado en los Países Bajos el 10 de abril de 2026, solo es compatible con los vehículos que tienen el hardware más reciente, el chip AI4, por lo que excluye a los conductores que compraron modelos con el Hardware 3 (HW3) antes de ese año.

En menos de 48 horas, más de 1,400 propietarios europeos se sumaron a la demanda y reclaman entre 5,300 y 7,500 euros cada uno (entre $6,000 y $8,550 dólares aproximadamente). En paralelo, Tesla pasó a ofrecer el FSD con un modelo de suscripción mensual de 99 euros, eliminando la opción anterior de un pago por adelantado, con la expectativa de un acceso de por vida.

Datos clave del caso

$100,000+ pagó Tom LoSavio por su Tesla Model S en 2017, más $8,000 por el paquete FSD

pagó Tom LoSavio por su Tesla Model S en 2017, más $8,000 por el paquete FSD ~3,000 demandantes en California reclaman la devolución de lo pagado por su sistema FSD

en California reclaman la devolución de lo pagado por su sistema FSD $5,000 a $15,000+ costo del paquete FSD que los demandantes buscan recuperar

costo del paquete FSD que los demandantes buscan recuperar $243 millones en daños que Tesla debe pagar por el accidente fatal de Florida en 2019

en daños que Tesla debe pagar por el accidente fatal de Florida en 2019 Hasta $14,500 millones en litigios totales enfrenta Tesla en 2026, según Electrek

en litigios totales enfrenta Tesla en 2026, según Electrek 1,400 propietarios europeos se sumaron a reclamaciones en 48 horas tras la aprobación del FSD en Países Bajos

se sumaron a reclamaciones en 48 horas tras la aprobación del FSD en Países Bajos California amenazó con suspender ventas de Tesla por un mes si no corrige su publicidad

Preguntas frecuentes (FAQ) por la demanda contra el sistema FSD de los vehículos Tesla

¿Qué es el Full Self-Driving (FSD) de Tesla y por qué genera demandas?

FSD es el paquete de tecnología de conducción autónoma que Tesla vendió desde 2016 con la promesa de que los vehículos podrían manejarse solos sin intervención humana.

¿Quiénes pueden sumarse a la demanda colectiva en California?

Propietarios o arrendatarios de Tesla nuevos, adquiridos entre octubre de 2016 y julio de 2024, con el paquete Enhanced Autopilot o FSD, que residan en California y no hayan firmado acuerdos de arbitraje con la empresa.

¿Cuánto dinero podrían recuperar los afectados?

El tribunal aceptó la teoría de reembolso total, lo que significa que los demandantes podrían recuperar el monto completo pagado por el paquete FSD, entre $5,000 y más de $15,000 por vehículo, si se demuestra que Tesla los engañó.

¿Puede Tesla seguir usando los términos ‘Autopilot’ y ‘Full Self-Driving’?

En California, Tesla eliminó el término ‘Autopilot’ de sus materiales de venta y agregó “supervisado” al FSD, tras la orden del DMV que calificó esos nombres como “inequívocamente falsos”.

¿Cómo afecta este caso a los consumidores hispanos que compraron un Tesla?

Los compradores latinos que adquirieron un Tesla con el paquete FSD podrían estar dentro del grupo afectado. Si no firmaron un acuerdo de arbitraje, pueden explorar opciones legales.

¿Qué pasa con los propietarios de Tesla fuera de California?

La demanda colectiva actual aplica solo a California. Sin embargo, en febrero de 2026 avanzó un caso similar en Miami con el veredicto de $243 millones.

Conclusión

Lo que empezó como una promesa futurista de Elon Musk, un auto que se maneja solo, se ha convertido en una costosa crisis legal para la armadora.

La pregunta ya no es si Tesla pagará por sus promesas incumplidas. Es cuánto, y si ese costo finalmente obliga a la industria a poner límites reales al marketing de tecnología que aún no existe.

Para los consumidores hispanos que compraron un Tesla en California con ese paquete, puede significar un reembolso real. Vale la pena seguir el caso de cerca.

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