Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 21 de abril

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:08 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:41 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 57 grados Fahrenheit (8 y 14 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 25% por la tarde y 49% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.