Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 24 de abril

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 24 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 3 durante la noche. Además, Asimismo, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:57 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:41 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima