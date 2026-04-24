Quinceañero tenía explosivos en su hogar en Nueva York: acusación tras amplio operativo policial

Una esvástica hallada garabateada en la pared de un baño de una escuela secundaria en Long Island (NY) condujo a la policía al descubrimiento de un alijo de productos químicos explosivos en el hogar de un adolescente.

Ahora, el quinceañero -presunto autor del dibujo antisemita- y su padre de 48 años enfrentan una serie de cargos derivados de los explosivos encontrados en su vivienda situada en Patricia Lane, Syosset.

El caso comenzó cuando la Policía del condado Nassau fue llamada para investigar un delito de odio en la escuela secundaria Syosset High School, ubicada en South Woods Road, después de que se descubriera la esvástica en la pared del baño el miércoles por la mañana.

Cuando los agentes acudieron al domicilio del adolescente sospechoso, alrededor de la 1:30 p.m. de ese mismo día, descubrieron en la casa productos químicos que habían sido combinados para crear materiales explosivos, según informaron las autoridades.

Los agentes evacuaron la vivienda, así como varias casas vecinas, mientras se convocaba al jefe de bomberos del condado Nassau, a un Escuadrón de Incendios y Explosivos, y a la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía para realizar un registro exhaustivo de la zona. También se solicitó la intervención de un Equipo de Respuesta ante Materiales Peligrosos para retirar cuidadosamente los productos químicos, acotó Daily News.

Los agentes que acudieron al lugar tuvieron que prender fuego a algunos de los productos químicos en un entorno controlado debido a su volatilidad, actuando por extrema precaución, según revelaron fuentes policiales a la estación News 12.

Los investigadores determinaron que los productos químicos habían sido adquiridos por el padre del adolescente, Francisco Sanles. Según la policía, los habría comprado a lo largo de varios meses. La policía lo imputó por posesión criminal de un arma, facilitación criminal, puesta en peligro del bienestar de un menor y puesta en peligro imprudente. Sanles se declaró “no culpable” y se ordenó su detención bajo una fianza de $500,000 dólares durante su audiencia de presentación de cargos, celebrada el jueves en el Tribunal de Distrito del condado Nassau, en Hempstead.

Su hijo -no identificado por ser menor de edad- fue acusado de posesión de armas, daños criminales, acoso agravado y realización de grafitis, en relación con la esvástica hallada en el baño de su escuela secundaria. Su audiencia quedó pendiente en el Tribunal de Familia del condado Nassau.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En julio Daniel Probeck, esposo y padre de dos niños, fue acusado de dirigir una operación de tráfico de armas fantasma desde su domicilio en Long Island (NY). En abril de 2025 la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.

En 2023 Zhili Song fue arrestado y acusado como sospechoso de poseer una gran variedad de armas, incluidos dos rifles de asalto AR-15 y cuatro pistolas “fantasma” o de fabricación casera, en el hogar que compartía con sus padres en Queens (NYC). En marzo de ese año Claudine Kammo fue arrestada en Nueva Jersey como sospechosa de poseer 100 pistolas traficadas ilegalmente que, según la policía, planeaba vender en ese estado y en el vecino Nueva York. También ese mes tres latinos fueron arrestados por tráfico de armas de Massachusetts a Nueva York, y uno de ellos trabajaba para la famosa fábrica de pistolas Smith & Wesson.