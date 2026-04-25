El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 25 de abril

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 96% durante el día y del 94% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% durante el día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:03 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:46 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana estará muy nublado con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas oscilarán entre los 43 y los 50 grados Fahrenheit (6 y 10ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 40% por la mañana, 2% por la tarde y 40% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.