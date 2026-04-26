Ramaswamy rompe récord de recaudación en primarias republicanas de Ohio

Vivek Ramaswamy, empresario biotecnológico, se perfila como el favorito en las primarias republicanas para gobernador de Ohio, en gran parte gracias a una recaudación de fondos sin precedentes.

Hasta la fecha, su campaña ha reunido cerca de $50 millones de dólares, la mitad provenientes de su propia fortuna, cifra que supera ampliamente los montos históricos en contiendas similares en el estado.

El candidato ha aprovechado su notoriedad nacional, sus contactos en la industria tecnológica y su alianza con el presidente Donald Trump para financiar anuncios publicitarios y mítines dirigidos a consolidar su ventaja frente a la competencia, y a posicionarse de cara a las elecciones generales de noviembre contra la demócrata Amy Acton, exdirectora de salud pública de Ohio, publicó AP.

“Creo que este año nos enfrentamos al mayor contraste entre dos candidatos en la historia de las elecciones a gobernador en Ohio”, declaró Ramaswamy en una cena de recaudación de fondos reciente.

Su campaña prácticamente ha ignorado a su oponente republicano en las primarias, convencida de que su victoria es segura.

El respaldo financiero récord permite a Ramaswamy desplegar una estrategia de campaña que incluye publicidad masiva, visitas a los 88 condados del estado y actos públicos de gran afluencia, generando entusiasmo entre votantes conservadores y destacando su agenda política y valores.

Sin embargo, esta ventaja también ha suscitado críticas, tanto por parte de la base republicana como de candidatos alternativos, que señalan propuestas desconectadas de la realidad de muchos ciudadanos, como la consolidación del sistema universitario estatal o la elevación de la edad para votar a 25 años.

Además, la campaña ha puesto en evidencia tensiones raciales y culturales, con ataques dirigidos a la herencia india de Ramaswamy y su fe hindú, que él ha respondido promoviendo una visión inclusiva de la identidad estadounidense, defendiendo la ciudadanía basada en valores fundacionales y rechazo a la discriminación.

A pesar de esto, el presidente del Partido Republicano de Ohio, Alex Triantafilou, subrayó que la recaudación récord y el perfil nacional de Ramaswamy le dan una ventaja significativa. “Lo tiene todo en cada categoría posible de lo que buscamos en un candidato”, afirmó.

Sigue leyendo:

• Trump y Musk apoyan a Ramaswamy como candidato a gobernador de Ohio tras rechazar puesto en el DOGE

• Ramaswamy se retiró de la carrera presidencial y anunció su apoyo a Donald Trump

• Vivek Ramaswamy reaccionó a las duras críticas de Donald Trump: “Es una medida desafortunada”