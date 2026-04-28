Nuevos detalles: Garret Anderson, leyenda de los Angels, tenía el corazón y el hígado agrandados antes de morir

Nuevos detalles sobre la muerte de la leyenda de Los Angeles Angels, Garret Anderson, han salido a la luz. El expelotero sufrió de varias patologías antes de su muerte a principios de este mes, de acuerdo con la autopsia.

Según la cadena TMZ Sports, el forense local determinó que la causa del fallecimiento fue “pancreatitis necrotizante aguda”. Sin embargo, Anderson también presentaba problemas hepáticos y cardíacos.

Exclusive: Garret Anderson was battling serious medical conditions before death.



Details: https://t.co/i68Qr7nSFz pic.twitter.com/M18dNeh6IX — TMZ (@TMZ) April 27, 2026

Durante la autopsia, se descubrió que el veterano de las Grandes Ligas sufría de “hígado graso masivo” y una “enfermedad cardiovascular de tipo hipertensivo”.

Anderson padecía de “esteatosis hepática severa”, la etapa más avanzada de acumulación de grasa en el hígado.

Garret Anderson también presentaba un marcado deterioro del órgano. Mientras que el hígado de un hombre adulto suele pesar entre tres y cuatro libras (1.3–1.8 kg), el suyo alcanzaba casi 9.2 libras (4.1 kg) al momento de la autopsia.

También se descubrió que Anderson tenía “cardiomegalia”, es decir, un corazón agrandado. Un corazón típico pesa entre 250 y 350 gramos, mientras que el de Garret pesaba 450 gramos.

La autopsia también encontró que el exjugador sufría de un engrosamiento en su ventrículo izquierdo, lo que indica una presión arterial alta de larga duración.

Anderson sufrió una emergencia médica en su casa de Newport Beach, California, el 16 de abril. Los registros del Departamento de Policía de Newport Beach muestran que se realizó una llamada de servicio al domicilio para “asistencia médica” a la 1:17 de la madrugada.

Anderson, oriundo de California, fue seleccionado por los Angels en la cuarta ronda del draft de la MLB de 1990. Debutó en las Grandes Ligas en 1994. En ese momento, la franquicia se llamaba California Angels. Estuvo en la institución hasta 2008.

Jugó 15 años con el equipo, logrando tres selecciones al Juego de Estrellas y convirtiéndose en figura emblemática de la organización y pieza clave en la conquista de la Serie Mundial de 2002.

Anderson, quien contaba con 53 años, es recordado como uno de los bateadores más consistentes y profesionales en la historia de la franquicia. También fue el ganador del Derby de Jonrones en 2003.

Tras su salida de Anaheim, disputó dos campañas adicionales con los Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers antes de anunciar su retiro definitivo en 2010.