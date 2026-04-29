Doctor abusó de mujeres en Queens, Nueva York: se declaró culpable y ahora surgen más víctimas

Dr. Zhi Alan Cheng, un médico de Queens (NYC), sentenciado por drogar y agredir sexualmente a siete mujeres en un hospital y en su propio domicilio -y de filmar dichas agresiones-, al parecer también abusó de una paciente que se encontraba conectada a un soporte vital y finalmente falleció, según una nueva denuncia.

La mujer de 47 años -identificada como la «víctima 2» en el caso- se hallaba moribunda en el New York-Presbyterian Queens Hospital en mayo de 2022 cuando el Dr. Cheng se grabó a sí mismo manoseándole los pechos y los genitales, de acuerdo con los documentos judiciales del caso.

En 2023 el Dr. Cheng fue acusado en Queens (NYC) de drogar y agredir sexualmente a varias mujeres, incluidas sus propias pacientes y otras que contactó por Internet, y de grabar los ataques. En junio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de violación y tres cargos de abuso sexual. Posteriormente en agosto fue sentenciado a cumplir una pena de 24 años de prisión y 10 años de supervisión tras su puesta en libertad.

El doctor «Se grabó a sí mismo agrediendo sexualmente a la mujer, quien se encontraba inconsciente, conectada a un respirador artificial y a una sonda de alimentación, y próxima al final de su vida», declaró el abogado Nicholas Liakas, cuya firma demandó al hospital de Flushing en 2023 en representación de cuatro de las víctimas de Cheng.

Tras el fallecimiento de esta paciente, su familia decidió no seguir adelante con la demanda, motivada por el deseo de preservar su privacidad, explicó Liakas. No obstante, su firma legal continúa exigiendo que el hospital rinda cuentas y que se lleve a cabo una investigación más exhaustiva para determinar el verdadero alcance de los crímenes cometidos.

Otra de las víctimas fue una joven de 19 años que se encontraba hospitalizada para someterse a una extirpación de la vesícula biliar; según los documentos hospitalarios citados en los registros judiciales, esta paciente fue presuntamente manoseada por Cheng en junio de 2021, después de que él se introdujera furtivamente en su habitación, situada en el área de pediatría.

Le dijo a la paciente que era un médico especialista en el estómago y le inyectó algo en la vía intravenosa. Cheng también grabó esa agresión, según revelaron los documentos. El doctor permaneció en la habitación durante 19 minutos. La adolescente despertó con la sensación de que “alguien le estaba retorciendo y tirando del bajo abdomen” y “no recuerda lo que le sucedió”, según los registros.

Otra madre de cuatro hijos relató al New York Post que se encontraba en el hospital para un procedimiento de rutina en 2021 cuando despertó y descubrió que Cheng la estaba agrediendo con las manos.

Cuatro víctimas figuraban bajo el seudónimo de “Jane Doe” en demandas separadas presentadas en 2023 ante el Tribunal Supremo de Queens contra el médico, el hospital y sus empleados. Los casos siguen en curso.

“Estamos solicitando que sea otra entidad la que investigue”, declaró Cassandra Rohme, socia de Liakas. “No podemos ser sólo nosotros quienes intentemos cambiar las cosas para que acudir al hospital resulte más seguro para los habitantes de Queens”.

Una portavoz del hospital calificó los crímenes de “atroces” y afirmó: “Lamentamos profundamente todo lo que las víctimas y sus familias han tenido que soportar”. “Hemos colaborado estrechamente con las fuerzas del orden y con la Oficina del Fiscal de Distrito para hacer avanzar esta investigación y garantizar que se haga justicia”, dice el comunicado. “Se han implementado mejoras significativas para reforzar la seguridad de los pacientes, lo que incluye el fortalecimiento adicional de nuestras políticas de escalada de incidencias, investigación y acompañamiento, junto con capacitación obligatoria y un aumento del personal”.

Un portavoz de la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, recordó que Cheng fue condenado. “Los objetivos de una acción penal ética, justa y eficaz son hacer que el acusado rinda cuentas por sus crímenes, brindar justicia a sus víctimas y proteger a la ciudadanía”, enunció el comunicado. “Esos objetivos se han cumplido”.

Otros casos similares en el área triestatal

En julio de 2025 Richard B. Tancer, médico de familia del condado Bergen de Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de agresión sexual, según informaron los fiscales.

En mayo del año pasado una segunda compensación de $750 millones de dólares fue pactada por la Universidad Columbia y el Hospital Presbiteriano de Nueva York por cientos de denuncias de abuso sexual presentadas por pacientes del ginecólogo Robert Hadden, quien en 2023 fue sentenciado a 20 años de prisión. Ese monto elevó el total de indemnizaciones legales en casos civiles que involucran a Hadden a más de $1 mil millones de dólares, según el abogado de las demandantes, Anthony T. DiPietro.

En noviembre de 2024 el Dr. Darius A. Paduch fue sentenciado a prisión de por vida por abusar de pacientes varones adultos y niños en sus consultas de urología en Nueva York. En el verano de ese año el anestesiólogo Paul Giacopelli perdió su licencia como doctor en Nueva York luego de declararse culpable de drogar y abusar sexualmente de la niñera de su familia mientras dormía en su casa.

En 2022 se suicidó en la cárcel Rikers de Nueva York el médico de origen argentino Ricardo Cruciani, quien había sido acusado de abuso sexual de varias pacientes en Nueva York, Jersey y Pensilvania.

En los últimos años ha habido un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

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