Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 30 de abril al 6 de mayo

Sonidos argentinos y jazz en El Bronx

Como parte de la celebración del Día Internacional del Jazz y del Mes de Apreciación del Jazz, The Bronx Music Hall (438 East 163rd Street, Bronx) presentará “Nuevas Voices: Emerging Voices in Latin Jazz” este jueves 30 de abril a las 7:00 pm. El concierto reunirá al guitarrista argentino Carlos Paván (foto) y al dúo experimental Chuño en una velada que fusiona tradiciones musicales latinoamericanas con jazz contemporáneo. Paván incorpora influencias clásicas y elementos de jazz en sus composiciones, mientras Chuño explora sonidos tradicionales argentinos desde una mirada experimental. Más información y boletos en: bronxmusichall.org.

Foto: Cortesía

Arranca el Havana Film Festival New York

Esta semana, Nueva York volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine latinoamericano con la llegada del Havana Film Festival New York (HFFNY), que celebrará su edición número 26 del 1 al 7 de mayo. El evento reunirá más de 30 películas provenientes de América Latina, el Caribe y comunidades latinas del país. La programación abordará temas contemporáneos como identidad, migración, memoria, justicia social y pertenencia, ofreciendo al público historias que reflejan la diversidad cultural y las realidades de la región. Además de las proyecciones, el festival funcionará como un espacio de diálogo y reflexión a través del arte cinematográfico. Para una agenda completa, visite: www.HFFNY.com.

La película “Aún es de Noche en Caracas” abrirá el festival el viernes 1 de mayo./Cortesía

El Margaret Mead Film Festival en el AMNH

El reconocido Margaret Mead Film Festival vuelve al American Museum of Natural History de Nueva York (AMNH) del 1 al 3 de mayo, con una programación dedicada al mejor cine documental internacional. Fundado en 1977 en honor a la antropóloga Margaret Mead, el festival presentará historias centradas en la conexión entre las culturas humanas y el mundo natural. La edición de este año abrirá con el estreno en Nueva York de Time and Water, dirigido por Sara Dosa, una reflexión poética sobre el cambio climático y la desaparición de un glaciar en Islandia. Entre las proyecciones destacadas también figura Nuisance Bear, ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance. Más información: amnh.org/mead.

Foto: AMNH

Oscar Dudamel en el Lincoln Center

El reconocido trombonista y director venezolano Oscar Dudamel se presentará junto a su orquesta este viernes 1 de mayo a las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (1887 Broadway), en una noche dedicada a la salsa y el baile social. El músico, padre del director de la Filarmónica de Nueva York Gustavo Dudamel, celebrará además el lanzamiento de su nuevo álbum Sueño Alcanzado. Con una trayectoria que mezcla formación clásica y ritmos caribeños, Dudamel ha compartido escenario con figuras como Rubén Blades, Héctor Lavoe y Gilberto Santa Rosa. La velada contará también con música de DJ Elvira y promete convertir el atrio en una gran pista de baile latina en pleno Manhattan. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Caifanes en el Palladium Times Square

La legendaria banda mexicana Caifanes se presentará en el Palladium Times Square (1515 de Broadway) este viernes 1 de mayo a las 8:00 pm, en un esperado concierto para los seguidores del rock latino. El grupo, liderado por Saúl Hernández, interpretará clásicos que marcaron generaciones como Afuera, La célula que explota y Viento. El concierto promete una noche cargada de nostalgia, energía y algunos de los temas más emblemáticos del rock en español. Boletos disponibles en: www.ticketmaster.

Foto: Reforma

El ‘New Jersey Wine & Food Festival’

El reconocido chef británico Marco Pierre White (foto) y el ganador de la última temporada de Top Chef, Tristen Epps, encabezan la edición de este año del New Jersey Wine & Food Festival, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Crystal Springs Resort, a una hora de Nueva York. White, figura icónica de la gastronomía internacional, hará una rara aparición en Estados Unidos para curar la cena principal y compartir anécdotas de su trayectoria. El chef Dan Richer, maestro pizzero de Razza con tres estrellas del New York Times, también será protagonista junto a talentos de Bravo TV como Lana Lagomarsini y Bailey Sullivan, recientemente nominada al James Beard Emerging Chef Award. El festival incluirá degustaciones, clases de cócteles, demostraciones culinarias y el Grand Tasting con más de 30 chefs y 200 vinos y licores premium. El cierre será una fiesta nocturna con DJs, gastronomía y cócteles en el complejo de piscinas tropicales. Más información: https://njwinefoodfest.com.

El chef Marco Pierre White es el invitado especial./Foto: Derek D’Souza-H Talent Management LTD

Peppa Pig y George llegan al Jardín Botánico

Las populares Peppa Pig y George regresan al New York Botanical Garden (2900 Southern Boulevard, Bronx) los días 2 y 3 de mayo, con Peppa Pig on Pirate Island, una divertida experiencia familiar que incluirá un mini espectáculo de 15 minutos, encuentros con los personajes y actividades interactivas para niños. Las funciones se realizarán a las 10:30 am, 12:30 pm y 3:00 pm en el Arthur and Janet Ross Hall. Después del show, las familias podrán participar en talleres creativos, búsqueda del tesoro y sesiones de cuentos organizadas por el Everett Children’s Adventure Garden. Los boletos incluyen un paquete de actividades y snacks para niños. Más información en: nybg.org.

Experiencia de belleza y regalos

Las tiendas Dyson de Fifth Avenue (640 5th Avenue) y SoHo (155 Mercer Street) en Nueva York celebrarán el Día de las Madres el próximo domingo 3 de mayo con una experiencia especial de belleza y regalos exclusivos. De 1:00 a 5:00 pm, quienes realicen una compra de productos de belleza Dyson recibirán un obsequio exclusivo valorado en $200. Además, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones gratuitas de estilizado, arreglos florales secos, macarons y otras sorpresas en la tienda. Más información: https://www.dyson.com.

Cortesía

Cazzu en el Madison Square Garden

Cazzu llegará al Theater del Madison Square Garden el miércoles 6 de mayo con su esperada gira ”Latinaje Tour”. Nominada al Latin Grammy, la cantante argentina presentará en vivo los temas de Latinaje, su quinto álbum de estudio, un proyecto que explora el amor desde distintas perspectivas y fusiona sonidos como tango, cumbia, bachata, corrido, copla y folklore argentino. La producción destaca por su mezcla de géneros y por celebrar la identidad y diversidad cultural latinoamericana. El espectáculo promete una experiencia visual y musical intensa, con una propuesta contemporánea que ha sido elogiada por la crítica. A las 8:00 pm. Boletos en: livenation.com.

Foto: Cortesía

Circle Line trae de vuelta sus cruceros primaverales

Circle Line Sightseeing Cruises dio inicio a su temporada de primavera con los nuevos recorridos Spring Bear Mountain Cruise y Hudson River Spring Cruise. La experiencia de día completo parte desde Pier 83, en Midtown Manhattan, y navega por el río Hudson hasta Bear Mountain State Park, ofreciendo vistas panorámicas, narración en vivo y paisajes cubiertos de vegetación primaveral. A bordo, los pasajeros disfrutarán música en vivo de la banda Divining Rod, brunch estilo buffet, mimosas y cocteles. Al llegar a Bear Mountain, habrá tiempo libre para caminar, recorrer Hessian Lake o visitar el zoológico y museos del parque. Los cruceros operan sábados y domingos hasta el 25 de mayo. Más información en: circleline.com.

Foto: Circle Line

Brunch inspirado en The Devil Wears Prada

El restaurante The Parliament (557 Lexington Avenue), ubicado dentro del hotel The Benjamin Royal Sonesta, estrenará este sábado 2 de mayo una experiencia gastronómica interactiva inspirada en el esperado estreno de The Devil Wears Prada 2. Bajo el nombre Style & Stilettos, el brunch estará disponible todos los fines de semana de mayo y busca transportar a los asistentes al universo glamuroso y fashionista de la película. La experiencia incluye una bebida compartida servida en una llamativa decantadora con forma de tacón stiletto, una tabla de queso Jarlsberg ?en homenaje a una escena del filme original?, accesorios temáticos y un plato principal de brunch a elección. Entre las opciones destacan tostadas francesas, huevos Benedict, croque madame y frittata vegetariana. Para reservar, visite: https://theparliamentnyc.com.