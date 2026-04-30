Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para financiar al DHS

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, bajo mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley bipartidista destinada a financiar las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida busca reactivar las operaciones del Servicio Secreto y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), las cuales han enfrentado un cierre parcial durante casi 11 semanas, y que fue aprobada mediante votación a viva voz, por lo que fue enviada al presidente Donald Trump para su firma definitiva, informó Reuters.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, junto al liderazgo republicano, decidió procesar el proyecto de ley tal como fue aprobado por el Senado, lo que evita introducir modificaciones solicitadas por sectores conservadores que exigían cambios en las cláusulas de asignación.

La resistencia previa se debía a que el texto original prohíbe el uso de estos fondos específicos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Aprobación de presupuesto previa

Para solventar estas objeciones, los republicanos aprobaron el miércoles un proyecto de presupuesto complementario de $70 mil millones de dólares. El monto se destinará exclusivamente a financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza, permitiendo así el avance de la ley de financiamiento general del DHS.

La presión para aprobar estos fondos aumentó tras el intento de asesinato contra el presidente Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. Asimismo, la oficina de presupuesto advirtió que agencias como la Guardia Costera y FEMA se quedarían sin recursos para pagar salarios en mayo.

“No íbamos a tener colas en la TSA. Ahora todos recibirán su sueldo”, declaró Mike Johnson ante la prensa.

Estrategia presupuestaria futura

La aprobación de esta resolución permite redactar legislación independiente para las agencias de control migratorio.

“Retuvimos el proyecto de ley de seguridad nacional, el proyecto de ley de financiación subyacente, porque teníamos que asegurarnos de que no pudieran aislar y eliminar esas dos agencias cruciales. Ahora estamos trabajando en ello”, precisó Johnson.

Se prevé que el Congreso utilice el procedimiento de “conciliación presupuestaria” en mayo para asegurar fondos adicionales para el ICE y la Patrulla Fronteriza, evitando la oposición en el Senado.

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