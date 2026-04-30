Guillermo Ochoa ve cerca el retiro tras el Mundial 2026 con México

Guillermo Ochoa reconoce que sus últimos días como portero en el fútbol profesional están cerca y pueden llegar tras el Mundial 2026 con la selección de México.

Ochoa, quien cumplirá 40 años durante la Copa del Mundo de 2026, buscará su sexta participación en un Mundial, un récord en la historia del torneo.

“Memo” Ochoa habló, durante una entrevista con la cadena TUDN, que sabe que su salida de la selección después del Mundial es un hecho y que el retiro también es una gran posibilidad.

“Retirarse es sin duda difícil, pero en mi caso no será tan duro porque lo he disfrutado durante muchos años, durante mucho tiempo”, declaró Ochoa a la cadena. “Llega un momento en que la mente y el cuerpo dicen: ‘Lo has dado todo’, y uno se retira en paz, y ese será mi caso”.

EL ADIÓS DE UN HISTÓRICO…



Luego de 22 años como profesional, la carrera de Guillermo Ochoa estaría muy cerca de llegar a su fin.



De acuerdo a varios reportes, Paco Memo podría colgar los guantes definitivamente después de jugar su 6ª Copa del Mundo con la Selección Nacional.… pic.twitter.com/7EszaexLRB — Andre Marín (@andremarinpuig) April 30, 2026

Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, lo ha convocado en las últimas convocatorias, aunque ha repetido en múltiples ocasiones que no hay puestos seguros en la portería del Tri.

Ochoa es actualmente uno de los cuatro mexicanos que han participado en cinco Copas del Mundo, junto con Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

Trump da luz verde a Infantino para que Irán viaje a EE.UU al Mundial 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo que podía decidir lo que quisiera sobre permitir o no la entrada en el país de la selección de Irán para disputar el Mundial 2026.

“Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: ‘Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptaros. No tienes por qué tenerlos (en el país)'”, aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El republicano respondió de este modo al ser informado de que, pocas horas antes, Infantino había confirmado que, pese a la guerra iniciada por EE.UU. contra la república islámica en febrero, Irán tomará parte en la Copa del Mundo.

“Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien”, aseguró al enterarse del anuncio realizado hoy en el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver.