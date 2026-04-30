Nueva controversia en el caso Epstein por una presunta nota de suicidio nunca divulgada

Una presunta nota escrita por Jeffrey Epstein antes de su muerte permanece sellada en un tribunal federal de Nueva York desde 2019, según reveló este jueves The New York Times, que solicitó formalmente su divulgación.

El documento habría aparecido semanas antes de la muerte del financiero, tras un incidente ocurrido en julio de ese año, cuando Epstein fue hallado inconsciente en su celda de una prisión de Manhattan con una tela alrededor del cuello.

Según el diario, la nota fue encontrada por su entonces compañero de celda, Nicholas Tartaglione, dentro de un libro. Estaba escrita en una hoja amarilla arrancada de un bloc de notas.

De acuerdo con el relato atribuido a Tartaglione, el texto incluía la frase “es hora de decir adiós”. El exrecluso entregó el documento a sus abogados, y posteriormente este quedó bajo secreto judicial dentro de su propio proceso penal.

Un documento ausente en la investigación oficial

La existencia de la nota no figura en los informes oficiales sobre la muerte de Epstein, ocurrida en agosto de 2019, cuando las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.

El Times sostiene que el sellado del documento pudo haber impedido que los investigadores lo revisaran durante las pesquisas sobre el fallecimiento del financiero, acusado de tráfico sexual y abuso de menores.

Consultado por el periódico, el Departamento de Justicia aseguró no tener registro de la nota, pese a haber reunido millones de páginas relacionadas con el caso en los últimos meses.

El diario también indicó que no ha podido autenticar de forma independiente el contenido del escrito, aunque señala que su veracidad habría sido evaluada por especialistas.

Tartaglione niega haber atacado a Epstein

La nota cobró relevancia luego de que Epstein señalara inicialmente a Tartaglione como responsable del incidente en el que fue encontrado herido en julio de 2019.

Sin embargo, Tartaglione ha rechazado reiteradamente esa acusación y sostiene que conservó el documento porque podía resultar clave para su defensa.

En 2023, el ex policía fue condenado a cadena perpetua por un cuádruple asesinato. Actualmente, busca revertir esa sentencia en apelación.

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