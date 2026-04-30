Ofrecen $75 mil por cuidar a un perro en una finca de lujo en Inglaterra y reciben miles de solicitudes

Una oferta laboral poco común ha captado la atención internacional y se ha vuelto viral por sus condiciones difíciles de ignorar: una finca privada en el condado de Surrey, al sur de Inglaterra, busca un cuidador para su perro con un salario anual de aproximadamente $75,000 dólares.

El empleo, gestionado por la firma Achieve Hospitality, especializada en reclutamiento para grandes patrimonios y residencias privadas, incluye además alojamiento dentro de la propiedad, con todos los gastos cubiertos. La combinación de sueldo elevado, vivienda gratuita y un entorno exclusivo ha generado un aluvión de solicitudes en cuestión de días.

Un trabajo centrado en el bienestar del animal

Lejos de tratarse de un empleo simbólico, el puesto implica una responsabilidad integral en el cuidado de la mascota de la familia. Según el anuncio, el candidato seleccionado deberá encargarse de garantizar la rutina diaria del perro, asegurando su bienestar físico y emocional.

Entre las tareas principales se encuentran organizar las rutinas de mañana y noche, preparar y supervisar la alimentación, encargarse del aseo y realizar un seguimiento constante del estado de salud del animal. También deberá observar su comportamiento para detectar cualquier cambio o posible problema.

El rol incluye además la coordinación con profesionales externos, como veterinarios, peluqueros caninos o adiestradores, lo que exige una actitud proactiva y capacidad organizativa. Aunque el foco está en el perro, el cuidador también deberá colaborar ocasionalmente con el equipo doméstico en tareas ligeras, realizar pequeños recados y ofrecer apoyo puntual en el mantenimiento general de la finca, incluyendo labores básicas de jardinería y gestiones administrativas sencillas.

Condiciones laborales y estilo de vida

Uno de los aspectos más atractivos de la oferta es el estilo de vida que propone. El horario laboral está fijado de domingo a jueves, entre las 9 y las 18 horas, aunque se requiere flexibilidad cuando la familia se encuentre en la residencia.

El candidato viviría en una casa independiente dentro de la finca, lo que garantiza privacidad dentro de un entorno exclusivo. Además, la empresa permite que el trabajador se instale con su pareja e incluso con sus propias mascotas, una condición poco habitual en este tipo de empleos internos.

Además del cuidado de la mascota, quien se quede con el puesto, deberá apoyar en ciertas labores dentro de la casa. (Foto: Shutterstock)

El perfil ideal: discreción y experiencia

La agencia destaca que no cualquier candidato puede acceder a este puesto. Se busca una persona “cálida, tranquila y fiable”, con una verdadera pasión por los perros y capacidad para trabajar de forma autónoma.

La discreción es un requisito clave, ya que se trata de un entorno privado donde la confidencialidad es fundamental. Asimismo, se valora la experiencia previa en residencias particulares, el cuidado de animales o en puestos internos similares, donde la convivencia con los empleadores forma parte del día a día.

El impacto de la oferta ha sido tal que la propia Achieve Hospitality anunció que ya no acepta nuevas candidaturas. En pocos días, la vacante acumuló miles de solicitudes, reflejando el interés que despiertan este tipo de empleos singulares.

No es la primera vez que una oferta laboral relacionada con el cuidado de mascotas se vuelve viral, pero pocas alcanzan este nivel de repercusión. La combinación de salario elevado, beneficios adicionales y una tarea aparentemente sencilla, cuidar de un perro, ha generado una ola de comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, expertos en recursos humanos recuerdan que detrás de estas oportunidades hay exigencias importantes. El compromiso, la disponibilidad y la responsabilidad son elevados, especialmente cuando se trabaja en entornos privados de alto nivel.

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