NYC Parks abre empleos temporales para primavera y verano 2026: salarios de hasta $22 por hora

La ciudad de Nueva York está abriendo nuevas oportunidades laborales para la temporada de primavera y verano de 2026.

El Departamento de Parques y Recreación anunció la contratación de trabajadores temporales para diferentes puestos que ayudarán a mantener los parques, instalaciones recreativas y piscinas públicas durante los meses de mayor actividad.

Las vacantes forman parte del programa de empleo estacional de NYC Parks y estarán disponibles aproximadamente entre abril y septiembre de 2026. Dependiendo de las necesidades operativas, puede haber múltiples plazas disponibles para cada puesto en distintos puntos de la ciudad.

El programa busca reforzar el mantenimiento y funcionamiento de los espacios verdes y recreativos que utilizan millones de residentes y visitantes cada año. Desde grandes áreas naturales hasta pequeños parques de barrio, el sistema de parques de la ciudad requiere una amplia red de trabajadores para asegurar su buen estado.

Empleo como City Park Worker

Uno de los puestos principales disponibles es el de City Park Worker, que tendrá una remuneración de $22,22 dólares por hora. Los empleados contratados desempeñarán sus funciones en distintos parques y espacios públicos de los 5 condados de Nueva York.

Según la convocatoria, los trabajadores participarán en tareas de mantenimiento general, incluyendo corte de césped, siembra, fertilización, colocación de césped, poda de arbustos y limpieza de áreas públicas. También podrán encargarse de barrer hojas, recoger basura y vaciar contenedores.

El puesto también implica el cuidado de instalaciones públicas, como baños, áreas deportivas y otras estructuras dentro de los parques. En algunos casos, los empleados realizarán pequeñas reparaciones relacionadas con plomería, carpintería, pintura o mantenimiento de equipos.

Entre las responsabilidades adicionales se incluye conducir vehículos del departamento, operar maquinaria motorizada y realizar inspecciones de seguridad en las instalaciones y el equipamiento. El trabajo puede requerir levantar objetos, mover mobiliario o realizar otras actividades físicas necesarias para completar las tareas asignadas.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, y los empleados deberán estar disponibles para trabajar en horarios variables que pueden incluir tardes, noches y fines de semana.

Vacantes como City Seasonal Aide (Filter Plant Operator)

Otra de las oportunidades disponibles es el puesto de City Seasonal Aide ? Filter Plant Operator, que tendrá un salario de $19,14 por hora.

Este trabajo está relacionado con el mantenimiento y operación de piscinas públicas, tanto en instalaciones interiores como al aire libre. Las funciones se desarrollarán bajo supervisión directa y estarán enfocadas en tareas operativas y de apoyo.

Entre las labores más comunes se encuentran realizar trabajos de mantenimiento en edificios y terrenos, utilizar cortadoras de césped manuales o motorizadas, recoger basura, retirar nieve o hielo y limpiar las estructuras e instalaciones.

Los trabajadores también podrán recibir capacitación para operar y mantener sistemas de filtración y cloración de las piscinas, así como colaborar en la operación de equipos de tratamiento químico y maquinaria auxiliar.

Además, los empleados ayudarán a brindar información y asistencia al público, tanto de forma presencial como por teléfono, y deberán completar reportes simples sobre las actividades realizadas durante su jornada.

Para este puesto no se requiere educación formal ni experiencia previa, aunque es necesario contar con buena condición física. Entre las habilidades preferidas se incluyen la capacidad de trabajar horarios flexibles y sentirse cómodo manejando productos químicos utilizados en el mantenimiento de piscinas, como el cloro.

Beneficios y ventajas del empleo

Los trabajadores contratados dentro del programa estacional de NYC Parks podrán acceder a algunos beneficios durante su empleo. Entre ellos se incluye la acumulación mensual de días de vacaciones y licencia por enfermedad, así como membresía gratuita a los centros recreativos del departamento de parques.

El departamento también señala que estos trabajos pueden ofrecer una oportunidad para quienes buscan ingresar al sistema de empleo público de la ciudad. En algunos casos, la experiencia adquirida podría abrir la puerta a posibles oportunidades de trabajo durante todo el año.

Requisitos y condiciones

Para el puesto de City Park Worker se requiere contar con una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York, además de cumplir con ciertos requisitos médicos y físicos asociados a las labores del puesto.

Asimismo, el proceso de contratación incluye tarifas administrativas. Los candidatos que sean seleccionados deberán pagar una tarifa de procesamiento de $61, y quienes no trabajen actualmente para la ciudad deberán cubrir también una verificación de antecedentes de $104.50.

En cuanto a los requisitos de residencia, los trabajadores que acumulen más de 2 años de servicio en la ciudad deberán residir en alguno de los siguientes lugares: la ciudad de Nueva York o los condados de Nassau, Orange, Rockland, Suffolk, Putnam o Westchester.

Para los nuevos empleados, la normativa exige establecer residencia dentro de la ciudad de Nueva York en un plazo máximo de 90 días después de la contratación.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas en trabajar durante la temporada de primavera y verano de 2026 pueden consultar los detalles de las vacantes y enviar su solicitud a través del portal oficial de reclutamiento del departamento de parques.

La convocatoria indica que los candidatos deben visitar el enlace: https://linktr.ee/jobsatparks.

Desde allí se puede acceder a la información completa de cada puesto, revisar los requisitos y completar el proceso de solicitud.

