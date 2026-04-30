SummerStage celebra 40 años con fuerte presencia latina en su programación

El festival Capital One City Parks Foundation SummerStage celebrará en 2026 su aniversario número 40 con una programación que reunirá más de 60 conciertos gratuitos y benéficos en Central Park y otros parques de los cinco condados de Nueva York.

La temporada, que se desarrollará entre junio y septiembre, combinará figuras legendarias, talentos emergentes y una destacada representación de artistas latinos y afrodescendientes que marcarán algunos de los momentos más esperados del verano cultural neoyorquino.

“SummerStage ha sido la columna vertebral cultural de la ciudad de Nueva York desde 1986, trayendo artistas de todo el mundo para compartir sus sonidos e historias con nuestros vecinos en sus parques locales. Hemos comisariado encargos audaces y colaboraciones inesperadas, y hemos dado a conocer a estrellas emergentes; y Nueva York ha respondido presente en cada ocasión. La tremenda lealtad y el apoyo de los seguidores de SummerStage son el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Al dar comienzo a esta 40.ª temporada, no solo me siento orgulloso del camino recorrido, sino también entusiasmado por los momentos que aún están por llegar”, afirmó Joe Killian, fundador y productor ejecutivo de SummerStage (1986-1993) y miembro de la junta directiva de la City Parks Foundation.

Entre las presentaciones latinas sobresale el regreso de la Latin Alternative Music Conference (LAMC) a Central Park con dos noches especiales. El 29 de julio, la reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas encabezará una velada junto al venezolano Lasso y la DJ de NPR Alt.Latino Anamaria Sayre. La artista, ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, será una de las principales voces femeninas del festival.

El 1 de agosto, el protagonismo recaerá en la nueva generación del hip-hop latino con el argentino Trueno, el fenómeno urbano Milo J y la rapera dominicana J Noa, quienes ofrecerán una de las citas más vibrantes de la temporada.

La presencia femenina latina continuará el 26 de julio con una poderosa noche Afro-Latina que reunirá a la brasileña Luedji Luna junto a la premiada cantante Liniker y la legendaria artista afroperuana Susana Baca. El concierto, organizado junto al Festival Latinidades y Afro-Latino Festival NYC, celebrará las raíces africanas en la música latinoamericana.

Charlie Aponte, exvocalista de El Gran Combo de Puerto Rico, se presentará en Staten Island./Archivo Crédito: Wikimedia Commons

Además, el festival incluirá actuaciones del salsero Charlie Aponte, exvoz principal de El Gran Combo de Puerto Rico, acompañado por la bachatera Judy Santos en Staten Island, consolidando la diversidad de sonidos latinos presentes en esta edición.

La temporada abrirá el 10 de junio con un concierto gratuito de la cantante Ledisi y contará también con figuras internacionales como Angélique Kidjo, Mavis Staples, Laurie Anderson, Shaggy, De La Soul y Spoon.

Shaggy es uno de los nombres principales de la agenda. /AP

Desde su creación en 1986, SummerStage ha reunido a más de siete millones de asistentes y se ha convertido en uno de los festivales gratuitos de artes escénicas más importantes de Nueva York, apostando por la diversidad cultural y el acceso público a la música en vivo.

Para una agenda completa, visite: https://cityparksfoundation.org/summerstage.