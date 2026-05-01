NYC clama el 1 de mayo: Fin a deportaciones, respeto a trabajadores e impuestos para los ricos

Con todo tipo de arengas con las que exigieron fin a las deportaciones, respeto a trabajadores, más impuestos para los ricos y freno a la agenda del presidente Donald Trump, cientos de neoyorquinos conmemoraron este viernes el Día Internacional del Trabajo. Los manifestantes se sumaron al llamado nacional a tener una jornada sin clases, sin compras y negocios sin empleados.

La movilización en la Gran Manzana, que se sumó a la jornada nacional de protesta, contó con varias congregaciones que, desde muy temprano y hasta alzada la noche, se reunieron en diferentes puntos de la ciudad bajo los lemas “no guerras, no ICE y no multimillonarios” y “trabajadores por encima de los multimillonarios”.

Union Square, Washington Square Park, Prospect Park, MacDonald Park, Bryant Park y otros sitios a lo largo de los cinco condados, fueron espacio para las concentraciones, que de acuerdo a informaciones de los los organizadores del colectivo May Day Strong NYC, grupos sindicales, organizaciones comunitarias y asociaciones de inmigrantes, buscan dejar claro que a pesar de los abusos que miles de personas en Nueva York están enfrentando, seguirán alzando la voz para que primen “el respeto a la ley y la dignidad humana”.

“Salarios más altos, mejores condiciones laborales y mayores protecciones para los trabajadores”, fueron parte de los clamores de los manifestantes, quienes coincidieron en que a diario son víctima de desigualdad económica, leyes de inmigración injustas y el impacto de conflictos globales que afectan el costo de vida. El llamado fue a que se implementen reformas que protejan a la clase trabajadora y a las familias inmigrantes.

“No es justo que tengamos que seguir saliendo a protestar para exigir protecciones básicas de sentido común que merecemos en este país, como buenas condiciones de trabajo, sueldos que alcancen para vivir con dignidad, no persecución a los inmigrantes y fin a la esclavitud laborar”, comentó Eduardo Becerra, trabajador de construcción, quien se sumó a la protesta del 1 de mayo en Union Square.

“No nos callaremos. Vamos a seguir peleando y si el gobierno federal sigue empecinado en aplaudir todas las barbaridades que el presidente Trump insiste en promover, aquí vamos a insistir con nuestras protestas. Nuestros votos hablarán en las urnas”, agregó el trabajador colombiano. “El Presidente, la gobernadora y el alcalde deben escuchar lo que denunciamos los trabajadores, porque somos la mayoría. Y en una democracia la mayoría habla, no solo los ricos y las corporaciones”.

Y mientras sostenía una pancarta con la frase “No más ICE en Nueva York”, Julián Castillo, quien llegó desde El Bronx a la manifestación en Union Square, exigió que como manera de rendir homenaje a la clase trabajadora, buena parte de ella de origen inmigrante, el Estado promueva mejoras que les permitan vivir tranquilos.

“Yo sé que Nueva York es una sitio santuario, y aunque nuestros líderes no son racistas como Trump, todavía falta que haya más protecciones para nuestra gente. ICE está persiguiendo a inmigrantes con papeles y sin papeles y ha sembrado miedo entre nuestra gente. Eso no puede continuar”, dijo el trabajador de la industria de restaurantes. “Yo le imploro a la Gobernadora y al alcalde que hagan más por nosotros, que se le paren duro a los agentes federales y que le pongan más impuestos a los millonarios para que en esta ciudad se pueda aumentar los salarios y financiar más programas sociales que los pobres necesitamos”.

Fin a deportaciones, respeto a trabajadores y más impuestos para los ricos pidieron neoyorquinos en marcha del 1 de mayo Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA) también aprovechó la fecha para exigir que se valore la labor de miles de mujeres dedicadas a esas labores, muchas a quienes todavía se les niegan los salarios, las protecciones y el respeto que merecen y se aumente el poder de los más vulnerables.

“Este año, mientras las trabajadoras del hogar y las familias trabajadoras enfrentan una profunda inseguridad económica, ataques contra las comunidades inmigrantes y un clima creciente de miedo e inestabilidad, renovamos nuestro compromiso con la larga lucha que tenemos por delante: construir un movimiento laboral más fuerte, cimentado en la unidad, el cuidado y el poder colectivo”, aseguró la NDWA. “Luchamos por un futuro en el que las trabajadoras del hogar —y todas las trabajadoras— puedan vivir y trabajar sin miedo, percibir salarios dignos que permitan sostener a sus familias, y gozar de los derechos, la dignidad y las protecciones que toda persona merece”.

“Fuera ICE, fuera ICE. Esta es una ciudad de inmigrantes. Aquí en Nueva York no queremos a ICE”, fueron otras de las arengas que los manifestantes gritaron, mientras agitaban pancartas contra TRump y la agenda del gobierno federal, a la que calificaron de “peligrosa”.

“Es urgente que los líderes políticos no solo en Nueva York sino en todo el país se unan en un bloque contra Trump y sus políticas de odio. No queremos reyes, no queremos guerras y necesitamos que los millonarios paguen más impuestos porque es lo justo en defensa de las clases trabajadoras”, aseguró.

Cynthia López, quien recalcó que en plenas negociaciones del presupuesto estatal en Albany, debe ser prioridad que se apruebe aumentar el tributo a los más ricos.

Fin a deportaciones, respeto a trabajadores y más impuestos para los ricos pidieron neoyorquinos en marcha del 1 de mayo

Gustavo Gordillo, copresidente de los Socialistas Democráticos de América en la ciudad de Nueva York (NYC-DSA), manifestó que las protestas de este 1 de mayo presentan un conjunto de demandas claramente y específicas a favor de los trabajadores, que no pueden ser desatendidas, porque los costos están ahorcando a millones de personas.

“Mientras Trump continúa sus guerras ilegales por todo el mundo y los precios suben, las necesidades básicas de la vida dejan de ser asequibles para la inmensa mayoría de los trabajadores, al tiempo que los multimillonarios y los políticos corruptos siguen lucrándose”, afirmó el líder político, al tiempo que se sumó al llamado a que Albany de luz verde a protecciones urgentes.

“La NYC-DSA se solidariza con los sindicatos de Nueva York y con el movimiento de la clase trabajadora para exigir la aprobación de las iniciativas ‘New York for All’ y ‘Dignity Not Detention’, así como un presupuesto estatal que ponga impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones, reinvirtiendo en el bien público los beneficios obtenidos a costa del trabajo ajeno”, advirtió Gordillo.

El nombre de la Gobernadora Hochul se escuchó entre los manifestantes de Union Square, casi tanto con el de Trump, ante el clamor de que el presupuesto no deje en el tintero la orden que de los más ricos paguen mayores tributos.

Fin a deportaciones, respeto a trabajadores y más impuestos para los ricos pidieron neoyorquinos en marcha del 1 de mayo



“Nosotros tenemos el poder. Unidos tenemos el poder y Albany tiene que escucharnos. Respeto a las clases trabajadoras, Ice fuera de nuestras comunidades, y por favor, Gobernadora Hochul, póngase del lado de las familias trabajadoras y no de las corporaciones: impuestos para los millonarios”, aseguró Steven Fordam, quien destacó que gravar a los más ricos protegerá atención médica, asistencia alimentaria y otros servicios esenciales.

“El Primero de Mayo siempre ha sido una jornada en la que las trabajadoras exigen dignidad, justicia y una voz en las decisiones que moldean sus vidas. y hoy, eso implica enfrentarse a un sistema en el que el poder corporativo y la influencia política están disparando los costos e impidiendo la implementación de soluciones reales”, aseguró Joseph Geevarghese, director ejecutivo de la organización Our Revolution. “En todo el país, la gente se está organizando para exigir algo diferente: una economía que funcione para las personas trabajadoras, y no solo para los ricos”.

James Davis, presidente del Congreso del Personal Profesional, sindicato de educadores de los campus de la universidad CUNY, recalcó la importancia de consolidar el movimiento sindical y apoyar a las diferentes comunidades que se unieron en la manifestación.

“En el Primero de Mayo, demostramos nuestra fuerza como movimiento obrero que comprende la necesidad de solidaridad entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados, entre los trabajadores nacidos en el país y los inmigrantes, y entre nuestros estudiantes, el cuerpo docente y el personal”, declaró.

A las afueras de la Alcaldía también se adelantó una manifestación en la que las cuidadoras domiciliarias aprovecharon para pedir a la administración Municipal que ponga fin a los turnos de 24 horas, d elos que denuncian se ha convertido en una manera de legalizar la esclavitud, pues solo les pagan 13 horas.

Fin a deportaciones, respeto a trabajadores y más impuestos para los ricos pidieron neoyorquinos en marcha del 1 de mayo Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La concentración en Union Square terminó con un llamado a no fomentar más guerras y un rechazo total a la incursión de la administración Trump a Irán, acto que los manifestantes consideraron irresponsable y violatorio de los derechos humanos y la política internacional.

“Ojalá que Estados Unidos bajo el mando de Trump deje de seguir considerando que puede hacer lo que quiera cada vez que tiene algún interés particular, pero mientras dura este gobierno, con estas manifestaciones que están ocurriendo en todo el país, estamos hablando claro y fuerte al presidente para decirle que él no e sun rey y que seguiremos protestando y resistiendo mientras se va”, comentó Lucas Menin.

“La esperanza es que pronto todo este capítulo doloroso en el que se han violado leyes fundamentales un día termine y podamos ver un nuevo amanecer para todos en este país de inmigrantes, trabajadores, artistas y seres diversos donde solíamos caber”, agregó el estudiante de leyes, mientras una jovencita con un bebé a cuestas le ofrecía dulces y pedía que la apoyaran.

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