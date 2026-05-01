Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 1 de mayo

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 8% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 43% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:55 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:52 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 45 y los 59 grados Fahrenheit (7 y 15 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.